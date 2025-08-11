TikTok nêu cách bảo vệ thông tin trên thương mại điện tử

TikTok Shop khuyến khích mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử chính thống, triển khai nhiều chiến dịch lan tỏa thông điệp bảo vệ người dùng.

Nền tảng áp dụng các công cụ kiểm soát nội dung và giao dịch nhằm hạn chế rủi ro cho cả người mua và người bán. Theo đó, hệ thống TikTok Shop tự động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm chính sách, đồng thời cho phép người dùng chủ động báo cáo tài khoản hoặc sản phẩm có dấu hiệu bất thường.

Tiktok Shop cũng cung cấp các tính năng bảo mật như xác minh hai bước, cảnh báo đăng nhập lạ, quản lý thiết bị truy cập để giúp người dùng kiểm soát tài khoản cá nhân.

Ngoài việc vận hành hệ thống kỹ thuật, nền tảng này cũng đã hợp tác với nhiều tổ chức uy tín tại Việt Nam để lan tỏa các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và bảo vệ người tiêu dùng. Điển hình như các chương trình tuyên truyền về kỹ năng số và sử dụng Internet an toàn mà TikTok phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức. Bên cạnh đó, TikTok cũng đồng hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) trong phổ biến các nguyên tắc thương mại điện tử minh bạch, lành mạnh.

Đơn vị đồng thời hợp tác với Hội Tin học Việt Nam (VAIP) để chia sẻ thông tin, cảnh báo và đào tạo kiến thức về bảo mật kỹ thuật số cho người dân, góp phần xây dựng môi trường trực tuyến văn minh và thúc đẩy tiêu dùng số một cách bền vững.

Gần đây, TikTok Shop phối hợp Tạp chí Công Thương triển khai chiến dịch truyền thông "An Tâm Vui Sắm", nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, các nhà bán hàng, người có tầm ảnh hưởng và người tiêu dùng về quyền lợi của người tiêu dùng khi tham gia mua sắm trực tuyến. Chiến dịch cho thấy nỗ lực của nền tảng này trong việc kiến tạo trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy và có sự đồng hành từ các thương hiệu uy tín góp phần lan tỏa thông điệp.

Các nhà sáng tạo nổi bật trong chiến dịch "An Tâm Vui Sắm" do TikTok Shop phối hợp cùng Tạp chí Công Thương triển khai. Ảnh: TikTok Shop

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phổ biến, việc mua sắm, thanh toán hay tìm kiếm sản phẩm chỉ diễn ra trong vài thao tác. Tuy nhiên, môi trường số cũng đặt ra những rủi ro tiềm ẩn, đòi hỏi người dùng nâng cao nhận thức và chủ động kiểm soát thông tin khi tham gia mua sắm trực tuyến.

Khi giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn gian hàng có thông tin minh bạch, mô tả sản phẩm rõ ràng, lịch sử giao dịch cụ thể và được đánh giá tích cực. Trên TikTok Shop, các nhãn như "Mall", "Hàng Việt", "OCOP" có thể giúp người mua nhận diện nhanh các sản phẩm đã được nền tảng kiểm duyệt.

Ngoài việc tìm hiểu kỹ sản phẩm, người dùng cũng nên tận dụng công cụ của nền tảng như theo dõi đơn hàng, báo cáo vi phạm và thanh toán qua các phương thức chính thức để bảo vệ quyền lợi trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Việc nắm rõ các chính sách đổi trả, hoàn tiền và quy trình khiếu nại cũng giúp xử lý tình huống phát sinh một cách hiệu quả hơn.

Với nhà bán hàng, bảo vệ tài khoản và giữ uy tín gian hàng là điều kiện cần để hoạt động lâu dài. Một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ như không chia sẻ thông tin đăng nhập, bật xác minh hai bước, kiểm soát kỹ sản phẩm đăng tải và thường xuyên cập nhật chính sách vận hành. Ngoài ra, việc lắng nghe phản hồi và xử lý khiếu nại kịp thời sẽ giúp nâng cao mức độ hài lòng từ khách hàng.

Trên TikTok Shop, không chỉ tài khoản "Mall" hay "Star" mới được xác minh, mà nhiều nhà bán độc lập vẫn có thể được nền tảng xác thực thông qua quá trình đánh giá lịch sử hoạt động và tài khoản. Do đó, người tiêu dùng nên xem xét tổng thể các yếu tố như thông tin gian hàng, đánh giá khách hàng và mức độ tương tác thực tế để đưa ra quyết định mua sắm.

TikTok Shop nhận định thương mại điện tử đang là một phần thiết yếu trong đời sống tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh sự tiện lợi, yếu tố an toàn dữ liệu, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người dùng ngày càng được đặt lên hàng đầu. Việc đẩy mạnh các hoạt động kỹ thuật lẫn truyền thông nâng cao nhận thức cho thấy cam kết của nền tảng trong việc xây dựng hệ sinh thái mua sắm tin cậy, từ đó thúc đẩy tiêu dùng số phát triển theo hướng bền vững.

Thái Anh