TikTok, Instagram bị tố cáo tiếp tay cho nạn trộm xe

Những video quay quá trình "bẻ khóa" chỉ trong 20-30 giây được cho là gây tò mò cho giới trẻ và khiến làn sóng ăn cắp ôtô lan rộng.

Vào tháng 8, nhiều hãng bảo hiểm tại Mỹ đệ đơn kiện Kia và Hyundai vì sản xuất xe thiếu an toàn, không có công nghệ chống trộm cơ bản, khiến tỷ lệ mất cắp tăng cao. Tuy nhiên, trong hồ sơ gửi lên tòa án cuối tháng 9, đại diện hai hãng xe cho rằng TikTok và Instagram cũng phải chịu trách nhiệm. Các nền tảng mạng xã hội này tràn ngập video về kinh nghiệm phá khóa xe. Nhiều người xem và học theo, sau đó tiếp tục chia sẻ "thành tích", dẫn đến làn sóng ăn cắp lan rộng.

Theo dữ liệu do Motherboard thu thập từ 20 thành phố đông dân nhất tại Mỹ, tỷ lệ xe Kia và Hyundai bị đánh cắp ở một số nơi tăng hàng nghìn phần trăm so với tháng 1/2020. Chicago từng có khoảng 850 xe bị đánh cắp mỗi tháng, còn hiện con số này là 2.000, tức trung bình 86 chiếc mỗi ngày. Denver hiếm khi mất quá 800 xe hàng tháng vào năm 2021, nhưng nay tăng lên hơn 1.000. Tương tự, tỷ lệ tại Atlanta cũng tăng gấp đôi so với 2022.

Theo những video được chia sẻ trên TikTok và Instagram, những mẫu xe giá rẻ do Kia và Hyundai sản xuất từ năm 2010 đến 2020 trở thành mục tiêu chính của kẻ trộm. Nguyên nhân là chúng không có thiết bị điện tử ngăn ôtô khởi động khi không có chìa khóa. Vì vậy, kẻ xấu chỉ cần mở cột lái, tiếp cận hệ thống điện và cắm dây USB.

Chủ xe phải lắp thêm khóa vô-lăng để tránh bị Kia Boys ăn trộm. Ảnh: Inquirer

Từ 2021, nhiều video trên TikTok đã đề cập tới việc dùng phương pháp tương tự để đánh cắp xe trong 20-30 giây. Thậm chí, TikTok còn xuất hiện trào lưu "Thử thách Kia", khuyến khích thanh thiếu niên quay video quá trình trộm xe, trong đó nhiều video ghép nhạc sôi động với hình ảnh chiếc Kia đang lao qua vỉa hè, lạng lách trên đường phố đông đúc để bỏ trốn. Nhiều trường hợp, xe bị đánh cắp suýt gây tai nạn cho những phương tiện đỗ bên đường.

"Từ khi video về cách mở khóa xe xuất hiện trên TikTok, mọi thứ bắt đầu trở nên điên rồ", Cody Taylor, cố vấn dịch vụ của Kia tại Columbus, nói.

Còn theo The Verge, nhóm thanh thiếu niên chuyên chia sẻ video trộm xe lên TikTok tự nhận mình là Kia Boys và đặt mục tiêu biến hành vi trộm cắp ôtô Kia và Hyundai trở thành một loại "văn hóa đại chúng". Hầu hết Kia Boys có độ tuổi dưới 18, giao tiếp với nhau qua mạng xã hội hoặc các lớp học trên Zoom. Khác với kẻ trộm xe để bán kiếm lời, Kia Boys tuyên bố chỉ để giải trí. Nhiều trường hợp, xe bị đánh cắp tự quay về với chủ nhân, bên trong đầy chai rượu rỗng và đồ ăn vặt.

Trong hồ sơ gửi lên tòa án, luật sư hai hãng xe đề cập "vai trò của mạng xã hội khi tỷ lệ trộm cắp xe gia tăng chưa từng có", đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm của TikTok và Instagram.

Đầu tháng 6, đại diện TikTok cho biết công ty "không tha thứ cho hành vi vi phạm chính sách" và các video này sẽ bị xóa khỏi nền tảng. Tuy nhiên, theo The Verge, TikTok không thống nhất trong kiểm duyệt nội dung. Một số video có thể bị xóa, nhưng số khác vẫn tồn tại dưới danh nghĩa "cảnh báo người dùng".

Đại diện TikTok và Instagram chưa có thêm bình luận về cáo buộc của hai hãng xe.

Hoàng Giang