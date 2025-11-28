TikTok dự kiến lập 3 công ty ở Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM

TikTok sẽ xin phép thành lập 3 công ty đặt tại Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM để chuyển 3 dịch vụ từ nhà cung cấp xuyên biên giới thành nội địa.

Thông tin được bà Chanida Klyphun, Tổng giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á nêu tại buổi gặp, chào xã giao Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, chiều 28/11. Cuộc gặp đề cập đến cơ chế hợp tác chiến lược, đặc biệt là việc hỗ trợ các sáng kiến của thành phố liên quan đến Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) TP HCM và phát triển các doanh nghiệp số.

Bà Chanida Klyphun nhận định thị trường Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc. Do đó, TikTok đang cân nhắc phương án chuyển 3 dịch vụ từ nhà cung cấp xuyên biên giới (off-shore) thành nội địa (on-shore) tại IFC TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trong cuộc gặp, chào xã giao bà Chanida Klyphun, Tổng Giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á. Ảnh: An Phương

Theo đó, TikTok dự kiến nộp hồ sơ xin phép thành lập 3 công ty tại IFC TP HCM để triển khai các hoạt động trên, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số và dịch vụ số của thành phố, bao gồm Dịch vụ logistic với quy mô 1-2 tỷ đơn hàng/năm; Dịch vụ thanh toán số TikTok Payment cho 45 triệu khách hàng sẵn có của TikTok tại Việt Nam và Dịch vụ thương mại số với quy mô hơn 10 tỷ USD tổng giá trị giao dịch mỗi năm.

Đại diện TikTok bày tỏ mong muốn lãnh đạo TP HCM quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các thủ tục cấp phép được xem xét nhanh chóng. Mục tiêu để các công ty mới đi vào hoạt động ngay trong năm sau.

Đáp lại, ông Nguyễn Văn Được cho biết sẽ hỗ trợ hoàn thành thủ tục đầu tư sớm nhất theo thẩm quyền. Ông cũng đề xuất TikTok xem xét chuyển trụ sở hoạt động về IFC TP HCM.

Chủ tịch UBND thành phố cũng ghi nhận những đóng góp của TikTok như hỗ trợ lan tỏa hình ảnh văn hóa, du lịch và tiềm năng đổi mới sáng tạo của thành phố; Tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng kinh tế số, hỗ trợ hàng triệu nhà bán hàng SME và các dự án OCOP của địa phương trong việc tiếp cận thị trường toàn cầu.

Theo TikTok, đơn vị này đã có văn phòng tại tòa nhà The Nexus, 3B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé (thuộc ranh IFC TP HCM). Tiếp theo, nếu hoạt động TikTok Payment được chuyển về Việt Nam thì văn phòng đặt tại Thủ Thiêm.

TikTok là nền tảng video giải trí ngắn với hơn 1 tỷ người dùng toàn cầu. Tập đoàn vận hành một hệ sinh thái toàn diện dựa trên khái niệm Shoppertainment (Mua sắm giải trí), tận dụng tốc độ lan tỏa nhanh chóng của nội dung video ngắn để thúc đẩy thương mại điện tử. Tại Việt Nam, TikTok không chỉ là một ứng dụng giải trí mà còn là nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, nền tảng thanh toán toàn cầu.

TikTok đã đầu tư gần 5 tỷ USD sau 7 năm hoạt động tại Việt Nam. TikTok hiện sở hữu 45 triệu người mua hàng và đã tạo ra tổng giá trị giao dịch hàng hóa mỗi năm xấp xỉ 10 tỷ USD, trở thành nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới hàng đầu. Hệ sinh thái TikTok góp phần tạo sinh kế cho hơn 6 triệu cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời đã đóng góp hơn 4.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Lê Tuyết