TikTok đồng hành doanh nghiệp tại Tet to the Top 2025

TikTok cam kết hỗ trợ mọi loại hình doanh nghiệp mở rộng thị trường, tạo cơ hội phát triển bền vững trên nền tảng số cho nhiều ngành nghề khác nhau.

Thông tin được nêu tại sự kiện Tet to the Top 2025 do đơn vị tổ chức tại TP HCM, ngày 10/12/2024. Theo nền tảng chương trình là cột mốc quan trọng trong hành trình đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMBs) của đơn vị tại Việt Nam.

Đại diện TikTok cho biết, đây là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ câu chuyện, nhìn lại bức tranh năm 2024, khai phóng tiềm năng và bứt phá doanh thu cuối năm. "Tet to the Top còn đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình đổi mới trong mùa Tết sắp tới", đại diện nói.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: TikTok

Thông qua hoạt động lần này, đơn vị cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng phạm vi từ thương mại điện tử (E-Commerce), đến các lĩnh vực phi thương mại (Non-Commerce) như làm đẹp, giáo dục, du lịch và nhiều ngành nghề khác. TikTok cũng đảm bảo cơ hội phát triển trên nền tảng số cho đa dạng các doanh nghiệp, ở mọi quy mô, ngành nghề.

Sự kiện năm nay có sự tham gia của nhiều đối tác và doanh nghiệp, tạo nên không gian kết nối đa chiều, sáng tạo. Tại chương trình, khách mời được cập nhật xu hướng Tết 2025, tiếp cận với những gói hỗ trợ đặc biệt và các công cụ như: GMV Max, TikTok Messaging Ads và Smart+.

Theo đại diện đơn vị, các gói trên vừa là giải pháp công nghệ, còn là "chìa khóa vàng" giúp doanh nghiệp tối ưu hóa kinh doanh, mở rộng cơ sở khách hàng, thúc đẩy doanh thu mùa Tết.

Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: TikTok

Trong chương trình, nền tảng cũng dẫn câu chuyện về các doanh nghiệp đã thành công từ việc áp dụng giải pháp của TikTok for Business. Đơn cử, Đại học Công nghệ Đông Á, với sự hỗ trợ của TikTok Direct Messaging Ads, đã tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả, hiệu suất tuyển sinh tăng 300% với quảng cáo tin nhắn TikTok (TikTok Instant Messaging Ads) và biểu mẫu tức thời.

Trong khi đó, M.O.I Cosmetics đã tăng trưởng doanh thu nhờ ứng dụng GMV Max, biến livestream thành công cụ bán hàng đắc lực, tăng tổng GMV shop hơn 500% so với quý II/2024.

Theo nền tảng, những câu chuyện này góp phần chứng minh hiệu quả của các giải pháp, minh họa rõ nét cho sự sáng tạo và đổi mới mà đơn vị mang lại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh cung cấp công cụ và giải pháp kinh doanh, Tet to the Top 2025 còn mang đến trải nghiệm độc đáo với hành trình du xuân. Theo đó, khách tham dự có cơ hội tham quan, khám phá, trải nghiệm thực tế tại các gian hàng đối tác, tạo nên không gian giao lưu thú vị.

Nền tảng vinh danh các đối tác của năm. Ảnh: TikTok

Cũng trong quy mô hoạt động lần này, TikTok for Business đã chia sẻ, hướng dẫn những quy định, chính sách và cách xây dựng chiến lược cho các doanh nghiệp. Từ đó, nền tảng mong muốn hỗ trợ các công ty vững vàng, trong hành trình xây dựng kinh doanh năm 2025.

Theo lãnh đạo TikTok, Tet to the Top 2025 là bước đệm để các doanh nghiệp để bứt phá doanh thu mùa Tết, là nơi khơi nguồn cảm hứng, thúc đẩy sự đổi mới, khai mở những cơ hội không giới hạn. "Chúng tôi vừa là giải pháp thương mại điện tử, vừa là đối tác chiến lược, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững trong nền kinh tế số", lãnh đạo nói.

Lãnh đạo đơn vị cho biết thêm, hiện người tiêu dùng ngày càng coi trọng việc tiêu dùng có suy nghĩ, tìm kiếm những thương hiệu chất lượng, có tính bền vững, trách nhiệm xã hội. Do đó, TikTok đang trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp đáp ứng những mong đợi này.

Hoàng Đan