TikTok bổ sung tính năng cảnh báo cho người dùng

Ứng dụng TikTok sẽ phát cảnh báo khi người dùng tìm kiếm hoặc tương tác với nội dung có dấu hiệu lừa đảo, từ tháng 12.

Các cảnh báo được hiển thị theo ba hình thức: trong ứng dụng, trên thanh tìm kiếm, gửi email. Cụ thể, khi sử dụng app, các lời nhắc sẽ xuất hiện để cảnh báo người dùng về nguy cơ lừa đảo.

Hình thức thứ hai là Cảnh báo trên thanh tìm kiếm. Khi người dùng nhập các từ khóa nhạy cảm như "việc nhẹ lương cao", "nhận quà 0 đồng", "link nhận thưởng", "tuyển dụng gấp" hay "người yêu online" vào thanh tìm kiếm, TikTok sẽ hiển thị thông báo cảnh báo cùng đường dẫn đến trang H5 #LuaDaoTrucTuyen. Trang đưa ra các nội dung hướng dẫn, lời khuyên từ chuyên gia và nhà sáng tạo về cách phòng tránh lừa đảo.

Ngoài ra, nền tảng còn gửi email đến tài khoản người dùng, cập nhật thông tin về các chiêu lừa đảo phổ biến và cách phòng tránh. Hệ thống cảnh báo tập trung vào ba hình thức phổ biến nhất hiện nay: làm giả, quà tặng ảo và lừa tình. Thông điệp cảnh báo ngắn gọn, dễ hiểu, xuất hiện định kỳ để hình thành thói quen cảnh giác tự nhiên.

TikTok cho biết đây là lần đầu tiên đồng bộ hóa việc gửi cảnh báo về hành vi lừa đảo trực tuyến ngay trên nền tảng, giúp người dùng kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc tương tác với nội dung đáng ngờ.

Người dùng TikTok nhận thông tin cảnh báo lừa đảo. Ảnh: TikTok

Chiến dịch sẽ tiếp tục được mở rộng với ba video chủ đề (hero videos) và hai buổi hội thảo livestream trên TikTok nhằm duy trì trao đổi về an toàn mạng và lan tỏa kỹ năng phòng tránh lừa đảo trong cộng đồng.

Trước đó, vào tháng 10, TikTok phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) và Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) khởi động chiến dịch "Chống lừa đảo trực tuyến 2025". Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn mạng, giúp người dùng nhận biết và phòng tránh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Thái Anh