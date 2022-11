Tiger Woods vẫn ảnh hưởng mạnh nhất PGA Tour

Dù ít đấu, "Siêu Hổ" vẫn nắm vị thế hàng đầu trên PGA Tour, qua việc ẵm 15 triệu USD khi về nhất “Player Impact Program 2022” ngày 22/11.

Sau tai nạn giao thông suýt chết hồi tháng 2/2020, Woods đến tháng 4 năm nay mới tái đấu. Và hơn 7 tháng qua, anh chỉ tranh ba giải major trong đó cán đích thứ 47 Masters, bỏ cuộc sau vòng 3 PGA Championship, bị cắt loại ở The Open.

Thành tích chính không cao, nhưng "Siêu Hổ" lại là nhà vô địch trên mặt trận truyền thông, thể hiện qua "Player Impact Program" (PIP).

PGA Tour triển khai chương trình này từ 2021 nhằm khuyến khích đấu thủ thành viên chủ động quảng bá và tạo ảnh hưởng tích cực cho đấu trường bằng danh tiếng cá nhân. Tổ chức chủ quản trao thưởng dựa trên năm tiêu chí phản ánh sức hút về mặt truyền thông. Kỳ khai trương chỉ tính top 10, Woods lĩnh phần về nhất tám triệu USD trong ngân sách thưởng 40 triệu USD.

Tiger Woods di chuyển trong hố 18 vòng 3 PGA Championship trên sân Southern Hills, Oklahoma ngày 21/5. Ảnh: AP

Kỳ vừa rồi mở đến top 20, vẫn theo năm tiêu chí và được điều chỉnh, gồm tìm kiếm trên Internet, tương tác mạng xã hội, độ nhận biết đại chúng tại Mỹ, số lần xuất hiện trên báo chí và thời lượng logo nhà tài trợ của đấu thủ xuất hiện trong chương trình phát hình trực tiếp hai vòng cuối các giải PGA Tour.

Woods đứng đầu bốn tiêu chí để tiếp tục về nhất. Lần này, anh ẵm 15 triệu USD trong ngân sách 100 triệu USD. Lần lượt sau Woods là Rory McIlroy, Jordan Spieth, Justin Thomas, Jon Rahm và Scottie Scheffler. McIlroy nhận 12 triệu USD, hơn Spieth ba triệu USD. Vị trí chốt top 5 - Scheffler - được 5,5 triệu USD, còn cả nửa sau top 10 đồng mức thưởng 5 triệu USD. Phân khúc 11-15 đều 3 triệu USD, cao hơn nhóm 16-20 một triệu USD.

Và do bộ tiêu chí kỳ vừa qua được điều chỉnh để áp dụng cho năm 2023 nhưng hiệu lực ngay năm nay, PGA Tour trao thêm sáu triệu USD, chia đều cho Hideki Matsuyama, Cameron Young và Sam Burns.

Để nhận tiền từ PIP, các đấu thủ phải dự đủ hai giải do tổ chức chủ quản chỉ định và không vi phạm quy chế dự giải chung. PGA Tour sẽ trả thưởng theo tiến độ thi hành trách nhiệm: 25% ngay sau sự kiện khai gậy năm mới - Tournaments of Champions ở Hawaii từ ngày 5 đến 8/1/2023, phần còn lại khi xong nghĩa vụ chuyên môn.

PGA Tour sẽ dùng top 20 PIP để xác định các ngôi sao và đưa vào danh sách đấu ở 12 giải "đặc biệt", với quỹ mỗi sự kiện ít nhất 20 triệu USD trong năm tới, tính cả Tournament of Champions. Quỹ thưởng nhóm giải đặc biệt chỉ thua The Players năm tới (25 triệu USD) và cao hơn đỉnh hiện tại trong bộ tứ major – 17,5 triệu USD cho US Open.

Top 10 PIP 2021, tính từ đỉnh gồm Woods, Phil Mickelson, McIlroy, Spieth, Bryson DeChambeau, Thomas, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Rahm, Bubba Watson. Tuy nhiên, Mickelson, DeChambeau, Johnson, Koepka, Watson đã bỏ PGA Tour sang LIV Golf Invitational Series do Quỹ đầu tư công Saudi hậu thuẫn tài chính. Đấu trường này ra mắt hồi tháng 6, kết thúc lịch đấu mùa khai trương vào giữa tháng 10, sau tám giải và sẽ đổi thành LIV Golf League với 14 giải trong năm 2023.

Hiện nay, PGA Tour và LIV Golf đang kiện nhau tại toà án Bắc California, với phiên xử mở màn dự kiến vào ngày 8/1/2024.

Quốc Huy