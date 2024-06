Tiger Woods tranh major US Open tuần này

Kỳ đấu thứ 124 của major do Hiệp hội Golf Mỹ chủ trì có Tiger Woods tranh ngôi vô địch với 155 golfer trên sân Pinehurst số 2, loại par 70 ở Bắc Carolina từ 13 đến 16/6.

Woods dự US Open 2024 ở tuổi 48 tuổi với sức khỏe yếu hẳn và thành tích mờ nhạt từ sau tai nạn giao thông suýt chết hồi tháng 2/2021. Giải kỳ này, anh là trường hợp ngoại lệ trong danh sách đấu, vì không đánh vòng loại cũng như không đáp ứng được mục nào trong bộ tiêu chí đặc cách vào sự kiện chính ở Pinehurst. Tuy nhiên, Ban tổ chức trao suất đặc biệt cho cựu số một thế giới người Mỹ vì "thành tựu của anh đã tác động tích cực đến lịch sử giải cũng như sự phát triển của golf.

Woods gạt bóng trên green hố 5 trước sự chứng kiến của con trai Charlie ở hố 6 sân Pinehurst số 2 ở vòng đánh tập trước thềm US Open ngày 11/6. Ảnh: AP

Woods đã khảo sát chiến địa Pinehurst số 2 từ cuối tuần trước. Trong chiến tích 15 major, Woods có ba lần vô địch US Open. Giải này, Woods đã dự 21 kỳ nhưng mới một lần ở Pinehurst, hồi 2005 với kết quả á quân.

Sân đấu đó giờ khác hẳn sau đợt tân trang vào năm 2010. Fairway hẹp hơn, bẫy cát và bãi hoang cũng nhiều hơn, còn green vốn hình mai rùa lại cứng và nhanh hơn do được phủ cỏ Bermuda thay vì Bentgrass ngày xưa. Các thay đổi đó buộc điều chỉnh chiến thuật lẫn kỹ thuật đánh. Khi kết hợp với cách dàn trận của Ban tổ chức, nhất là vị trí lỗ, Pinehurst số 2 dự kiến là ác mộng trong hành trình tranh danh hiệu tân vô địch US Open.

Riêng mức độ hiểm hóc của green, Woods và nhiều ngôi sao đã cảm nhận sau vài buổi đánh thử.

"Vài ngày qua, tôi cũng như mấy anh em cùng nhóm đã nhiều lần gạt bóng rơi khỏi green. Nó vừa cứng, độ dốc lớn, bề mặt lại phức tạp. Qua đó, tôi có thể tưởng tượng được cảnh gạt bóng tới lui mãi không xong khi vào giải", Woods nhận xét khi gặp giới truyền thông hôm 11/6.

Woods đánh bóng từ bẫy cát hố 5 ở vòng đấu tập ngày 11/6. Ảnh: AP

Đương kim vô địch Wyndham Clark cũng nêu ý kiến tương tự. "Cực nhanh rồi. Nếu muốn hơn thế cũng không được".

Trên mạng xã hội X đã có ít nhất hai video phản ánh mặt green US Open kỳ này đáng sợ thế nào. Hai nội dung đó đều ghi tại green hố 5, do một hãng dụng cụ golf và nhóm thành viên chung tài khoản "Preserved Links" thực hiện. Phần nhà sản xuất đồ golf, bóng được tung vào mạn trái, chưa tới lỗ. Sau một lúc gượng trên green, nó ngược về hướng xuất phát rồi tuôn xuống bãi hoang.

Còn phần "Preserved Links", bóng được thả ngang vai, cách lỗ ít nhất 4,5 mét. Sau khi tiếp đất, nó bắt đầu lần theo dốc, lăn nhanh dần ra rìa trước rồi lao vào bãi hoang cách green khoảng 40 yard.

Danh sách tranh US Open kỳ này, ngoài Woods, có 82 suất đặc cách vào thẳng sự kiện chính ở Pinehurst và 73 suất lấy từ vòng loại. Nhóm đặc cách hình thành theo bộ tiêu chí gồm 23 mục nhằm quy tụ tất cả gương mặt ưu tú trong golf đỉnh cao cũng như nghiệp dư nhưng trình độ đã ở tầm bán chuyên. Điều đó thể hiện qua các từ khoá như "top 60 thế giới", "đương kim hoặc cựu vô địch major", "vô địch giải đinh trên PGA Tour hoặc DP World Tour", amateur số một thế giới...

Trong khi đó, vòng loại có hai giai đoạn, khởi sự với 9.522 golfer đạt handicap (điểm chấp) tối đa 1.4, từ đó chọn 530 suất vào giai đoạn 2. Đến đây, số lượng tranh vé đến sự kiện chính tăng lên 937 do có thêm 407 suất được miễn giai đoạn 1. Chặng cuối vòng loại được tổ chức tại 13 địa điểm, mỗi nơi đều đấu hai vòng trong cùng một ngày để cho ra 73 vé đến Pinehurst tuần này.

US Open do Hiệp hội golf Mỹ chủ trì từ 1895. Đây là giải cao tuổi thứ hai trong bộ tứ major golf nam, sau The Open Championship (1860), trên PGA Championship (1916) và Masters (1934).

Quốc Huy