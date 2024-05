Tiger Woods: 'Tôi ước phong độ còn sắc sảo'

MỹCựu số một thế giới Tiger Woods không tự tin về phong độ, khi sắp dự major PGA Championship 2024 trên sân Valhalla ở Kentucky từ ngày 16 đến 19/5.

"Sức khỏe của tôi ổn, nhưng phong độ thì không. Giá mà tôi còn bén trên sân như trước. Thực trạng này là do tôi không cọ xát nhiều, chỉ tập luyện ở nhà và sắp đến giải mới có vài buổi đánh thực địa", Woods phân tích hiện trạng chuyên môn khi tiếp xúc truyền thông trước thềm PGA Championship 2024, hôm 14/5.

Tiger Woods trên sân Valhalla ở Kentucky chuẩn bị dự major PGA Championship 2024.

Cũng vì thế, anh có mặt ở Valhalla trước đó hai ngày để thử sân. Giải do Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ (PGA of America) chủ trì, đang ở lần thứ tư diễn ra trên sân Valhalla. Ba kỳ trước vào năm 1996, 2000 và 2014, trong đó Woods lên ngôi vô địch kỳ giữa rồi bị cắt loại kỳ sau do chưa lành chấn thương lưng. Trục trặc ở bộ phận này khiến Woods năm lần lên bàn mổ trong sự nghiệp. Ngoài ra, cựu số một thế giới còn năm lần phẫu gối trái, bị hỏng do chuyên môn.

Từ sau tai nạn giao thông suýt chết hồi tháng 2/2021, Woods yếu hẳn, nhất là phần chân và hạn chế thi đấu. Sau biến cố đó, "Siêu Hổ" chỉ góp mặt ở hai giải do anh chủ trì trong lịch PGA Tour và bộ tứ major. Riêng nhóm danh giá ba năm qua, Woods bị cắt loại hoặc ghi thành tích mờ nhạt, nhất là đội sổ Masters hồi tháng trước.

Tiếp báo chí trước thềm PGA Championship 2024, Woods xuất hiện với bộ râu dê và bảo đấy là do lười cạo nhẵn. Anh cũng được hỏi thăm khả năng nhận chức đội trưởng tuyển Mỹ tại Ryder Cup vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, Woods nói sẽ từ chối vai trò này. "Chúng tôi còn đang thảo luận nhiệm vụ đó. Nhưng riêng tôi sắp tới sẽ bận nhiều việc, nhất là ở PGA Tour. Và như thế, tôi không muốn lãnh chức đội trưởng mà không đủ thời gian cống hiến cho nhiệm vụ", anh cho hay.

Woods hiện góp mặt trong Ban chính sách PGA Tour, đồng thời giữ phó Chủ tịch trong đơn vị kinh doanh tên PGA Tour Enterprises. Doanh nghiệp này ra đời với nhiệm vụ chính là thu hút và triển khai vốn cũng như làm kinh tế cho PGA Tour đồng thời giúp tổ chức chủ quản giữ được pháp nhân hoạt động phi lợi nhuận, qua đó được miễn thuế.

PGA Tour Enterprises trước mắt đã được đầu tư 3 tỷ USD từ Strategic Sports Group gồm các tỷ phú và tập đoàn trong ngành thể thao và giải trí Mỹ, dự kiến nhận thêm Quỹ đầu tư công (PIF) Saudi - chủ LIV Golf League. Gần đây, PGA Tour đã thành lập tiểu ban đàm phán với PIF Saudi, trong đó cũng có Woods.

Quốc Huy