Tiger Woods sớm bị loại ở US Open 2024

Major do Hiệp hội Golf Mỹ chủ trì năm nay ghi nhận Tiger Woods bị cắt loại do ghi +7 qua hai vòng sân Pinehurst số 2, loại par70 ở Bắc Carolina.

Ban tổ chức xác định vạch cắt theo nguyên tắc lấy top hoặc T60, tương ứng +5 khi kết thúc vòng 2 hồi sáng nay, 15/6. Lúc đó, vị trí dẫn ở mức -5, thuộc về golfer Thụy Điển Ludvig Aberg 24 tuổi, còn Woods chia tay US Open kỳ thứ 124, sau khi ghi +4 trận đầu và +3 trận sau.

Chuyên môn nửa đường cho thấy Woods còn đáng gờm trong phần đầu hố, thể hiện qua khoảng cách phát bình quân gần 315 yard, trúng 21 trong 28 fairway. Nhưng cựu số một thế giới người Mỹ lại mờ nhạt ở khâu lên green theo chuẩn, chỉ được 19 hố và phần gạt, mất mỗi vòng bình quân 31 cú. Với các chỉ số thấp như thế, Woods qua 36 hố với 10 bogey, chỉ ba birdie, tương ứng điểm giải +7.

Tiger Woods ở vòng đầu US Open ngày 13/7/2024 trên sân Pinehurst. Ảnh: AP

"Hôm nay, tôi kiểm soát bóng không tốt, nhất là khâu tiếp cận green và gạt. US Open kỳ này có thể sẽ là lần cuối tôi góp mặt", chủ nhân 15 major phát biểu sau khi xong vòng 2.

Woods dự US Open 2024 ở tuổi 48 tuổi với sức khỏe yếu hẳn và thành tích mờ nhạt từ sau tai nạn giao thông suýt chết hồi tháng 2/2021. Giải kỳ này, anh là trường hợp ngoại lệ trong danh sách đấu, vì không đánh vòng loại cũng như không đáp ứng được mục nào trong bộ tiêu chí đặc cách vào sự kiện chính ở Pinehurst.

Tuy nhiên, Ban tổ chức trao suất đặc biệt cho cựu số một thế giới người Mỹ vì "thành tựu của anh đã tác động tích cực đến lịch sử giải cũng như sự phát triển của golf. Trong chiến tích 15 major, Woods có ba lần vô địch US Open trong đó kỳ 2008 với tình trạng khập khiễng do chấn thương gối trái.

Cuối năm ngoái, Woods nói anh đặt mục tiêu đấu một giải mỗi tháng. Năm nay, PGA Tour trở lại gói mùa giải trong năm hành chính, từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 8. Và theo kế hoạch cá nhân, Woods mới góp mặt ở bốn sự kiện trên PGA Tour 2024 với kết quả đều kém, gồm Genesis Invitational tháng 2 (bỏ cuộc do sức khỏe), đội sổ major Masters tháng 4, bị cắt loại ở cả major PGA Championship tháng 5 và US Open sáng nay. Giải chính thức duy nhất còn trong dự kiến của Woods mùa này là major The Open từ ngày 18 đến 21/7, trên sân Royal Troon ở Scotland.

Quốc Huy