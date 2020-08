Tiger Woods nóng lòng đấu PGA Championship

Xuất hiện ở TPC Harding Park từ hôm 2/8, "Siêu Hổ" có vẻ nóng lòng trước cơ hội lập kỷ lục 83 danh hiệu ở PGA Tour.

Do Covid-19, PGA Championship từ ngày 6/8 đến 9/8 trở thành sự kiện major đầu tiên trong năm 2020. Nếu thắng giải này, Woods sẽ phá đỉnh 82 danh hiệu đang chia sẻ với huyền thoại Sam Snead và sở hữu 16 major.

Để chuẩn bị chinh phục mốc thành tựu, Woods đã đến TPC Harding Park từ sáng Chủ nhật tuần trước. Đây là lần đầu Woods trở lại sân này sau Presidents Cup 2009. Anh mất vài tiếng mới có thể vào bên trong vì chờ kết quả xét nghiệm nCoV. Tháp tùng siêu sao Mỹ có caddie ruột Joe LaCava và Rob McNamara - cố vấn chuyên môn dự phòng kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn Tiger Woods Ventures.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Woods bắt đầu thị sát chiến địa, nhưng đi ngược từ nửa vòng sau sang nửa đầu của sân. Nửa cuối vòng, Woods nhập nhóm với Jason Dufner - nhà vô địch PGA Championship 2013. Cả vòng, anh nhiều lần xử lý lại tình huống bóng, tập trung việc quanh green và tỏ ra thư giãn. Việc đi 18 hố cũng là chuyện lạ vì cả năm qua, Woods thường đánh không trọn vòng thử sân và cắt giảm sự kiện trong lịch đấu cá nhân.

Woods trên sân TPC Harding Park ở vòng đánh tập làm quen sân hôm 4/8. Ảnh: AP.

Dù PGA Tour mở cửa trở lại hôm 11/6 và đã qua chín chặng, Woods chỉ mới đấu bốn vòng, toàn bộ ở Memorial từ 16-19/7. Anh than đau lưng sau 36 hố, rồi sau đó cán đích T40 với điểm +6 và tự nhận xét thể trạng bình thường. Đó cũng là lần xuất trận duy nhất của Woods từ giữa tháng Hai. Lúc ấy, anh hoàn thành nhiệm vụ chủ trì đồng thời thi đấu ở Genesis Invitational. Anh xếp chót bảng thành tích chung cuộc, thông báo bất ổn ở lưng rồi vào kỳ dưỡng sức kết hợp nghỉ dịch dài năm tháng.

Brooks Koepka đang giữ chiếc cúp Wanamaker của PGA Championship. Năm trước, anh đăng quang ở điểm -8, lĩnh 1,98 triệu USD trong quỹ thưởng 11 triệu USD.

Tính đến ngày 4/8, Ban tổ chức ghi nhận bốn nhà vô địch major rút lui trước giờ khai cuộc. Đó là John Daly - người thắng PGA Championship 1991, Vijay Singh năm 1998 và 2004. Singh đã 57 tuổi, vắng mặt do chấn thương, còn Daly 54 tuổi bỏ cuộc với lý do sức khoẻ. Còn Francesco Molinari và Padraig Harrington, đều đã đoạt The Open Championship, từ chối dự vì ngại Covid-19 ở Mỹ.

Quốc Huy tổng hợp