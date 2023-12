Tiger Woods mất đặc quyền tranh US Open

"Siêu Hổ" hiện không còn được suất mặc định vào vòng chính giải major do Hiệp hội golf Mỹ (USGA) chủ trì, nơi anh từng ba lần vô địch trong sự nghiệp.

Bộ tứ major nam gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open. Woods đều từng vô địch nhóm giải này, với tổng cộng 15 lần. Lần gần nâhts anh ẵm US Open là năm 2008, dù đau gối trái suốt giải.

Theo điều lệ, chủ nhân Masters và PGA Championship được suất đấu vòng chính trọn đời, người sở hữu The Open được tham chiến đến 60 tuổi, còn vô địch US Open đương nhiên vào danh sách đấu 10 kỳ tiếp theo.

Tiger Woods trên hố 9 sân Albany Golf Course ở vòng ba Hero World Challenge 2023 ngày 2/12/2023. Ảnh: AFP

Woods sẽ sang tuổi 48 vào ngày 30/12 sắp tới, với dự định đánh mỗi tháng một giải trên PGA Tour 2024, tính cả bộ major. Nhưng trong kế hoạch đó, cựu số một thế giới người Mỹ chưa chắc triển khai thuận lợi tại US Open, khi suất đấu mặc định cho anh đã hết hạn, cả với tư cách cựu vô địch giải (sau kỳ 2018) và chủ cup đồng đẳng.

Bốn năm qua, Woods vào vòng chính US Open nhờ thắng Masters 2019. Tuy nhiên, ở giải đinh của Hiệp hội golf Mỹ (USGA), "Siêu Hổ" vắng mặt kỳ 2022 do không đủ khỏe sau tai nạn giao thông suýt chết, xảy ra trước đó hơn một năm. Anh cũng nghỉ US Open 2023 để dưỡng thương sau ca phẫu thuật trị viêm cân gan bàn chân phải.

US Open kỳ tới sẽ khởi tranh vào ngày 13/6/2024. Với tình hình hiện tại, Woods còn ba cửa để góp mặt, gồm đứng trong top 60 bảng golf nam chuyên nghiệp thế giới (OWGR) trước giải hai tuần, đánh từ vòng sơ loại và đợi USGA cấp "vé đặc biệt".

Cửa OWGR rất khó xảy ra khi Woods hạn chế lịch đấu và tuần này đứng thứ 898. Trong khi đó, khả năng anh lấy "vé đặc biệt" phụ thuộc vào mức độ nể trọng từ USGA. Lần gần nhất tổ chức này trao suất ngoại lệ cách đây 57 năm, cho huyền thoại Ben Hogan tại US Open 1966.

Quốc Huy