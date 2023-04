Tiger Woods lại nghỉ thi đấu dài hạn

Sau ca phẫu thuật chỉnh hình xương tại New York ngày 19/4, "Siêu Hổ" cần nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng.

Vị trí mổ thuộc vùng mắt cá chân phải, trong đó bác sĩ nẹp lại khớp dưới xương sên. Phần này, nối xương mắt cá, vốn chịu nhiều sức nặng cơ thể nhưng lại sưng viêm, gây đau âm ỉ vì di chứng từ khi Woods bị tai nạn giao thông nghiêm trọng gần Los Angeles hồi tháng 2/2021. Trong biến cố đó, "Siêu Hổ" thoát chết nhưng chân phải gãy nhiều đoạn, trong đó có nứt xương sên.

Khi xong can thiệp y khoa ở New York ngày 19/4, đại diện truyền thông cho Woods đã cập nhật tình hình thân chủ qua tài khoản Twitter của anh. Họ nói bác sĩ kết luận ca mổ thành công, Woods khoẻ và bắt đầu quá trình dưỡng thương.

Việc này xảy ra 10 ngày sau khi anh bỏ dở vòng 3 major Masters 2023 vì chấn thương. Trong đoạn đầu vòng 3, cựu số một thế giới bước đi khập khiễng và khó nhọc.

Tiger Woods đi khập khiễng trước khi bỏ cuộc tại Masters 2023.

Sau thông báo bỏ cuộc Masters, Woods giải thích anh tái phát viêm cân gan chân, phát hiện hồi cuối 2022. Trong lúc giờ đấu vòng cuối giải, Jason Day, là đồng nghiệp đàn em thân với Woods nói: "Tôi không rõ Tiger lần này đau thế nào chứ hồi PGA Championship 2022 đáng sợ lắm". Rồi Day tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến Woods bỏ cuộc sau vòng 3 PGA Championship năm ngoái. "Tiger cho tôi biết anh ấy bỏ giải vì đinh vít nẹp xương bàn chân đã lòi ra ngoài da".

Sau ca mổ mới nhất, khả năng Woods thi đấu lại bỏ ngỏ. Bởi trước mắt, anh sẽ mất vài tuần nằm nghỉ với chân phải được kê cao để chân giảm sưng và lành vết mổ, theo hướng dẫn chuyên khoa trên Golf Digest. Sau giai đoạn đó, bệnh nhân sẽ mang băng hỗ trợ, chống nạng khoảng 8-12 tuần, thậm chí lâu hơn. Bệnh nhân chỉ có thể đi đứng như bình thường khi bác sĩ kết luận xương lành hẳn qua kết quả chụp X quang.

Theo toàn bộ quy trình dưỡng thương, Woods gần như chắc chắn phải nghỉ tranh ba major trong năm 2023 - PGA Championship, US Open và The Open - trải từ tháng 5 đến tháng 7.

Woods tại The Masters 2023. Ảnh: AFP

Với thể trạng xuống hẳn và hạn chế đánh giải, Woods hiện chỉ nhắm các major. Trong bộ tứ giải danh giá năm ngoái, anh bỏ US Open, rút lui sau ba vòng PGA Championship, bị cắt loại ở The Open, cán đích thứ 47 tại Masters khi chọn giải này để mở lại lịch đấu cá nhân sau 14 tháng dưỡng thương do tai nạn giao thông.

Woods đã 47 tuổi, hiện giữ kỷ lục 82 danh hiệu PGA Tour, tính cả 15 major và kỷ lục 683 tuần giữ ngôi số một thế giới.

Anh đánh chuyên nghiệp từ 1996. Nhưng trong sự nghiệp 25 năm với chiến tích đồ sộ, siêu sao golf người Mỹ đã 10 lần lên bàn mổ vì chấn thương chuyên môn, trong đó năm lần gối trái, còn lại ở lưng. Lần mổ gần nhất – vi phẫu đĩa đệm đốt sống cổ vào cuối 2020.

Quốc Huy