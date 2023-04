Tiger Woods khởi đầu chật vật tại Masters 2023

MỹGolfer cựu số một thế giới Tiger Woods kêu đau sau khi kết thúc vòng một với 74 gậy tại Masters - major độc quyền trên sân Augusta National par72.

"Tôi bị đau suốt", Woods mô tả khi được hỏi thăm sau vòng mở màn Masters kỳ thứ 87. Ở tuổi 47 và từng chịu nhiều chấn thương, việc đi bộ trên sân nhiều dốc như Augusta National là thử thách với cựu số một thế giới. Chân của anh đã rất yếu sau tai nạn giao thông suýt chết hồi tháng 2/2021.

"Tôi vẫn đánh được nhiều kiểu, nhưng cái khó hiện tại là đi bộ", golfer từng năm lần vô địch Masters nói thêm. "Còn ba năm nữa tôi mới đủ điều kiện tuổi vào nhánh lão tướng để có thể ngồi xe điện thi đấu. Từ giờ tới lúc đó, chắc chắn tôi không dùng nó".

Woods lau mồ hôi trên sân Augusta National ở vòng một Masters 2023 ngày 6/4. Ảnh: Golf Digest

Hôm qua, Woods đi từ hố 1 như thông lệ cho mọi đấu thủ Masters. Đến hố 5 par4 dài 495 yard, anh bước đi có vẻ gượng gạo, rồi sau đó phải cố tìm chỗ ít dốc nhất để đi.

Cũng tại hố 5, Woods ghi bogey sau khi bóng vấp vành trái lỗ trong cú gạt cách gần một mét. Đó là bogey thứ hai từ đầu trận. Sáu hố tiếp theo, anh thêm hai bogey và một birdie, ở điểm +3 khi kết thúc hố 11. Sau chuỗi par đoạn hố 12-14, Woods ghi hai birdie kề nhau rồi lần lượt par-bogey hai hố cuối.

Cả trận, Woods phát ổn, trúng 10 trong 14 fairway, nhưng lên green theo chuẩn (GIR) chỉ 13 hố. Theo Golf Digest, những vòng tới Woods cần cải thiện chỉ số GIR bởi đây là khâu quan trọng để kiếm điểm âm ở Augusta National, bên cạnh việc chốt hố hiệu quả hơn. Hôm qua, Woods đạt hiệu suất gạt thấp hơn mặt bằng chung gần một gậy.

"Điều kiện sân đấu hôm nay có nhiều cơ hội ghi điểm âm. Nhiều người đạt được điều đó, còn tôi thì không vì hầu hết cú tiếp cận cờ bằng gậy sắt không vào gần mục tiêu. Phần gạt cũng không tốt, sớm ghi hai bogey do hai lần mất ba gạt trên green", Woods nói, và cũng tự nhận phải sắc sảo hơn ở hai khâu này trong các trận tới mới mong đạt kết quả cao

Woods hiện độc chiếm hoặc chia sẻ 36 hạng mục trong kỷ lục chuyên môn tại Masters. "Siêu Hổ" đã năm lần khoác Green Jacket cho nhà vô địch, gần nhất vào năm 2019. Tuy nhiên, thắng lợi đầu tiên, năm 1997, vang dội hơn cả, khi anh chạm bảy và phá 20 kỷ lục chuyên môn, trong đó 10 mục đến nay chưa ai qua được.

Siêu sao Mỹ từng lội ngược dòng để lần thứ tư vô địch Masters, năm 2005. Năm ấy, Woods cũng đánh 74 gậy vòng một và cách đỉnh bảng bảy gậy. Tuy nhiên, gộp ba vòng sau, anh đạt điểm -14 để cùng Chris DiMarco đứng T1 (-12) sau bốn vòng quy chuẩn. Khi chốt kết quả bằng hố phụ, Woods thắng DiMarco ngay lượt đầu, bằng birdie hố 18 từ cú gạt cách 4,5 mét.

Năm ngoái, sau hơn 14 tháng dưỡng thương do tai nạn giao thông, Woods chọn Masters làm sự kiện tái đấu. Anh cán đích thứ 47 với điểm +13.

Sau vòng đầu kỳ này, Woods, với điểm +2, đứng T54 còn đỉnh bảng ở mức -7 thuộc về Viktor Hovland, Jon Rahm và Brooks Koepka. Tổng kết chặng có 36 đấu thủ đạt điểm âm. Ban tổ chức sẽ cắt loại khi kết thúc vòng 2, theo nguyên tắc lấy top hoặc T50. Danh sách khởi tranh Masters 2023 có 88 đấu thủ nhưng hiện còn 86 người khi Will Zalatoris rút lui do chấn thương và Kevin Na bỏ cuộc với lý do sức khoẻ.

Quốc Huy