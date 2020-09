Tiger Woods khai trương sân golf

Sáu danh thủ qua ba thời kỳ golf thế giới dự lễ khai trương Payne’s Valley – sản phẩm đầu tay của "Siêu Hổ" trong phân khúc sân công cộng.

Bên cạnh Woods - kiến trúc sư trưởng của sân, danh sách golfer VIP còn có Jack Nicklaus, Gary Player, Justin Rose, Rory McIlroy và Justin Thomas.

Ngày mở cửa Payne’s Valley hôm 23/9 không chỉ có cắt băng khánh thành và khui champagne. Sự kiện được phát sóng trên toàn nước Mỹ với tâm điểm là cuộc tranh Cúp Payne’s Valley - "Woods-Justin Thomas vs Rory McIlroy-Justin Rose" theo kiểu Ryder Cup rút ngọn. Màn so tài này qua 18 hố, bắt đầu bằng thể thức four-ball, sau đó foursome và chốt lại tay đôi với mỗi thể thức trong sáu hố.

Thomas, Woods, McIlroy và Rose tranh tài ở sự kiện khai trương Payne's Valley. Ảnh: PGA Tour

McIlroy-Rose thắng phiên đầu. Woods-Thomas gỡ hòa ở phiên giữa. Phiên cuối, Mỹ hoà châu Âu vì Woods thua Rose, còn Thomas thắng McIlroy. Hai bên phải play-off ở "The Big Rock at Payne’s Valley" - hố thứ 19 par3, dài 123 yard của sân. Trong màn đấu hố phụ này, họ vẫn hoà nhau. Nhưng Woods-Thomas thắng chung cuộc do thắng hạng mục phụ - "phát bóng gần hố nhất", bằng thành tích cách miệng mục tiêu dưới 2,7 mét của Thomas.

Đôi golfer vĩ đại Nicklaus ở tuổi 80 và Player tuổi 84 cũng cùng bốn ngôi sao hậu bối trổ tài ở hố thứ 19 par3 và đều "on green" sau cú đầu hố.

Thời hoàng kim của Nicklaus và Player là giai đoạn 1960-1980. Nicklaus sở hữu kỷ lục 18 major trong 73 danh hiệu PGA Tour, còn Player, người Nam Phi, đoạt chín major trong 24 danh hiệu ở đấu trường Mỹ.

Payne’s Valley thuộc Big Cedar Lodge thuộc dãy núi Ozarks, bang Missouri. Tổ hợp golf-nghỉ dưỡng này do doanh nhân Johnny Morris sở hữu. Payne’s Valley là sân công cộng do Woods lần đầu làm kiến trúc sư trưởng khi công ty thiết kế sân golf riêng - TGR Design - nhận nhiệm vụ từ Morris. Woods công bố bản thiết kế vào năm 2017. Tên sân nhằm tưởng nhớ cố danh thủ Payne Stewart với hai lần vô địch major US Open và một lần PGA Championship. Ông thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay, chỉ vài tháng sau khi khi vô địch US Open 1999.

Trên thực tế, Woods không phải là tác giả chính của hố thứ 19. Nó nảy sinh từ ý tưởng của chủ sân Morris. Ông muốn nó là hồi kết thật độc đáo và ngoạn mục sau khi xong 18 hố Payne’s Valley. Do đó, ở "The Big Rock", người chơi phải phát bóng từ trên cao xuống mặt green gần như hình chữ nhật với bẫy cát chắn phía trước. Bề mặt khu chốt hố nổi trên mặt hồ, thọt lỏm bên dưới và bị vây ba phía bởi vách đá có chỗ cao đến 45 mét. Độ dài hố này có thể kéo đến 140 yard.

Hố 19 của sân Payne's Valley.

Tổng chiều dài Payne’s Valley, par72 khoảng 7.370 yard, nếu đi từ Tiger’s Tee. Đây là vị trí phát bóng ở đẳng cấp chủ nhân 15 major. Trước mắt, phí thuê sân (green fee) ở mức 225 USD cho tháng 9 và 10/2020, sau đó còn 195 USD cho cả hai tháng cuối năm 2021, còn green fee 2021 chưa được chốt.

Trước sản phẩm của Woods, cả tổ hợp Big Cedar Lodge có bốn sân trong đó hai sân do kiến trúc sư chuyên nghiệp gồm Buffalo Ridge Springs của Tom Fazio, Ozarks National của Bill Coore và Ben Crenshaw, và còn lại do hai danh thủ golf định hình - "Top of the Rock" của Nicklaus, và "Mountain Top" của Gary Player.

Quốc Huy tổng hợp