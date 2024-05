Tiger Woods được đặc cách dự US Open 2024

"Siêu Hổ" thuộc diện đặc biệt trong danh sách tranh US Open - major do Hiệp hội golf Mỹ (USGA) chủ trì, năm nay diễn ra tại tổ hợp golf Pinehurst ở Bắc Carolina từ ngày 13 đến 16/6.

"Tiger Woods đã gắn liền với lịch sử US Open, luôn khiến giải hấp dẫn hơn. Vì lẽ đó và những thành tựu của Tiger trong golf, chúng tôi quyết định trao cho anh suất đặc cách ở kỳ đấu sắp tới", USGA lý giải trong thông báo ngày 2/5.

Văn bản cũng dẫn lời cựu số một thế giới, trong đó đồng ý thi đấu sau khi đề cao vai trò của US Open trong sự nghiệp.

Tiger Woods trong lúc đánh tập trước thềm Genesis Invitational trên sân Riviera Country, California ngày 13/2/2024. Ảnh: AFP

Trước khi nhận đặc quyền từ USGA, Woods không đáp ứng được mục nào trong bộ tiêu chí chọn đấu thủ vào thẳng sự kiện chính ở Pinehusrt sắp tới. Để đến được đó, anh chỉ còn cửa duy nhất là đánh vòng loại, được tổ chức nhiều cấp trên toàn nước Mỹ.

Bộ tứ major nam gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open. Trong nhóm giải danh giá này, Woods đạt mốc grand slam, tức từng vô địch cả bốn giải, với tổng cộng 15 lần. Riêng US Open, Woods đã 22 lần tham chiến trong đó đăng quang ba lần, hồi 2000, 2002 và 2008.

Tại US Open 2000, Woods bỏ cách á quân đến 15 gậy, còn kỳ đấu 2008 ghi nhận Woods chấn thương gối trái từ sau vòng 1 nhưng vẫn nén đau thi đấu đến cùng. Với dáng khập khiễng, anh cán đích T1 cùng Rocco Mediate khoẻ mạnh, sau đó cả hai tiếp tục hoà nhau ở vòng phụ theo kiểu đấu hố. Đến đó, Ban tổ chức chuyển sang hố phụ kiểu cái chết bất ngờ. Phần này, Woods hạ Mediate bằng điểm par ở hố phụ thứ bảy. Vài ngày sau khi ẵm cup US Open 2008, Woods lên bàn mổ gối trái và nghỉ đấu hơn nửa năm.

Cựu số một thế giới người Mỹ năm nay 48 tuổi, yếu hẳn nhất là phần chân do tai nạn giao thông suýt chết hồi 2021. Sau biến cố đó, Woods hạn chế thi đấu, chỉ dự major và vài sự kiện do anh chủ trì trên PGA Tour. Tháng trước, Woods tranh Masters với kết quả "đội sổ" khi góp mặt lần thứ 26.

Quốc Huy