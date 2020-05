Tiger Woods đã thay đổi ngành bóng golf thế nào

Tròn 20 năm trước, golfer huyền thoại Tiger Woods dùng loại bóng lạ tại một giải đấu, và ngành sản xuất bóng golf đã dịch chuyển sang hướng mới vài tháng sau đó.

Câu chuyện bắt đầu tại giải Deutsche-Bank-SAP Open (Đức) vào tháng 5/2000. Lúc đó, Woods dùng bóng Nike Tour Accuracy. Khi nghe tin ngôi sao Mỹ thay Titleist Professional 90 bằng loại bóng lõi đặc, vỏ bằng vật liệu urethane của Nike, danh thủ Hal Sutton nói: "Ôi, điều đó sẽ làm nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời của một người".

Woods dùng bóng Nike Tour Accuracy lần đầu tại Deutsche-Bank-SAP Open năm 2000. Ảnh: ALLSPORT.

Đầu năm 2000, golf thế giới xôn xao với hiện tượng "bóng bay quá xa". Tuy nhiên, tâm điểm bàn tán lại không nằm ở vật thể tròn trịa mà là những cây driver - gậy phát bóng thế hệ mới. Thậm chí, có loại tích hợp độ nảy mặt gậy vượt quy định của Hiệp hội golf Mỹ (USGA). Đề tài driver nóng đến nỗi, Paul Azinger dùng Nike Tour Accuracy rồi đoạt Sony Open suýt bị quên lãng.

Việc làng golf thiếu phấn khích với bóng Nike là điều dễ hiểu vì bối cảnh thị trường. Thời đó, dù hãng Callaway đã tạo được chút ít quan tâm với sản phẩm có lõi nhiều lớp được phủ urethane, Titleist - trong vai dẫn đầu thị trường - vẫn tiếp tục sản xuất loại bóng có lõi kiểu quấn len để phục vụ các golfer xuất sắc.

Nhưng cả ngành không biết rằng Woods đã bắt đầu thử nghiệm bóng lõi đặc từ tháng 1/1999, tức 18 tháng trước khi đưa nó vào thi đấu. Theo Rock Ishii, Giám đốc phụ trách phát triển bóng của Nike ngày ấy, khi Woods dùng driver ở bóng mới, độ xoáy giảm 600 đến 700 vòng mỗi phút. Nhưng golfer này chưa hài lòng và yêu cầu tinh chỉnh thêm. Đến năm 2000, trước giải Masters, anh tiết lộ với Nike về khả năng sớm dùng sản phẩm mới trong quá trình đấu giải, nhưng không nói thời gian cụ thể.

"Thật tình mà nói, tôi ngạc nhiên khi cậu ấy triển khai ngay trong mùa giải. Vì thông thường, Tiger chỉ thử cái mới trong thời gian đấu trường xả hơi. Rồi đầu tháng 5/2000, chúng tôi có buổi thử nghiệm cho kết quả tốt, nhưng Tiger bảo cần thêm thời gian để điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng ngay lúc lên máy bay về Nhật Bản, tôi nhận được tin báo Tiger sẽ dùng nó ở Đức", Ishii kể trên Golf Digest về sự bất ngờ mà Woods dành cho Nike.

Nhưng kết quả ban đầu không đạt đỉnh. "Tôi sang Đức và xem Tiger thi đấu. Cậu ấy cán đích thứ ba, phần lớn vì cú đánh bằng gậy sắt số 7 làm bóng vượt green và rơi vào hồ nước ở hố 16 trong vòng cuối. Tôi cứ ngỡ cậu ấy ngừng dùng sản phẩm mới, nhưng thực tế là vẫn cần thêm thời gian để làm chủ được tính năng tăng khoảng cách của nó".

Rồi Woods tiếp tục dùng Nike Tour Accuracy, thắng sự kiện Memorial 2000 do Jack Nicklaus sáng lập và chủ trì trên sân do ông thiết kế và sở hữu tại Muirfield Village (thành phố Dublin, bang Ohio, Mỹ). Giám đốc Ishii sau đó cũng không chắc Woods vẫn dùng bóng mới ở US Open vào tháng 6 cùng năm.

"Tiger yêu cầu tôi cung cấp thêm vài trăm quả để mang về nhà tập và chuẩn bị cho US Open. Rồi cậu ấy thắng với cách biệt chung cuộc đầy thuyết phục. Còn chúng tôi biết đó là tín hiệu dịch chuyển của cả thị trường và trong giới tour đỉnh cao", Ishii nhớ lại.

Dùng Nike Tour Accuracy, Woods không chỉ đoạt Memorial và US Open với cách biệt 15 gậy kỷ lục, mà còn tạo nên mạch thắng sáu trong tám sự kiện sau khi đổi bóng. Trong số lần đăng quang này có cả major The Open vào tháng 7 và và PGA Championship tháng 8.

Thành công vang dội của Woods với Nike Tour Accuracy dấy lên làn sóng tò mò của những người trong cuộc. Điển hình là hãng Titleist và Davis Love III. Danh thủ này thử bóng của Nike trước The Open 2000 trên sân St. Andrews và tính kí hợp đồng với Nike. Nhưng Titlelist đã nhanh tay kéo Love III trở lại bằng hợp đồng 10 năm với những quyền lợi và điều khoản hời.

"Chúng tôi lao vào cuộc chiến, và Love III là chiến tuyến để tranh giành. Chúng tôi không lùi bước mà còn đánh mạnh hơn để dập tan mọi nỗ lực làm chúng tôi bật khỏi vị thế dẫn đầu thị trường", Wally Uihlein, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Acushnet sở hữu Titleist, tuyên bố thời đó.

Thực tế là chuyện Woods đổi sang bóng Tour Accuracy, khiến Titleist mạnh hơn ở mảng bóng. Hãng này đã có kế hoạch phát triển bóng thế hệ mới. Kết hợp với thành công của Woods và nhu cầu của các golfer đấu Tour, hãng này buộc lòng xúc tiến sản phẩm nhiều lớp phủ urethane sớm hơn dự kiến.

"Tôi muốn thấy kết quả Nghiên cứu và Phát triển của hãng", Phil Mickelson nói với Chủ tịch Uihlein trong vai trò đại sứ thương hiệu Titleist tại US Open 2000. Khi đó, hãng đã có loại bóng đang được thử trong phòng thí nghiệm, về sau là dòng Pro V1. Uihlein thú nhận rằng chính lời của Mickelson đã khiến ông quyết định đẩy nhanh tiến trình sản xuất sản phẩm mới.

Mẫu Pro V1 trình làng ở SEI Pennsylvania Classic 2000 và thu hút sự chú ý của rất nhiều golfer PGA Tour. Đến độ tờ Golf World ví nó như "một chuyến xe chở các cô gái vị thành niên đi xem nhạc hội của nhóm N’Sync".

Rồi vài tuần sau đợt ra mắt đầu tiên, có đến 47 golfer dùng Pro V1 đấu giải ở Las Vegas - trong đó có Billy Andrade. Golfer này thắng chung cuộc. Thế là trào lưu bóng lõi đặc ra đời, dẫn đầu thị trường là Titleist.

Đến tháng 3/2001, đa số golfer PGA Tour dùng loại này. Đến cuối năm 2000, tỷ lệ dùng đạt 100%. Khi đăng quang ở Masters 2000, Vijay Singh là người cuối cùng ở đấu trường major nam dùng bóng có sợi quấn thành lõi kiểu quấn len.

Từ đó, xu hướng lõi đặc xâm chiếm cả thị trường golf trình độ giải trí. Giờ đây, ai cũng có thể mua bóng đẳng cấp tour chuyên nghiệp dù chưa thể tận dụng hết tính năng của nó. Còn Pro V1 có lẽ trở thành dòng bóng bán chạy nhất lịch sử golf.

Hiện nay, Woods chỉ mặc trang phục Nike, dùng gậy TaylorMade và bóng Bridgestone. còn Titleist tự hào tuyên bố họ là "số một về bóng golf".

Quốc Huy (theo Golf Digest)