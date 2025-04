Tiger Woods chúc mừng McIlroy

MỹHuyền thoại Tiger Woods chào mừng Rory McIlroy gia nhập CLB những nhà vô địch vĩ đại nhất, sau khi golfer Bắc Ireland vô địch The Masters hôm 13/4.

"Chào mừng đến với CLB, McIlroy", Woods viết trên mạng xã hội X sau khi The Masters hạ màn với chiến thắng ở hố phụ đầu tiên cho McIlroy, trước đối thủ Justin Rose. "Hoàn thành bộ sưu tập Grand Slam tại sân Augusta là điều đặc biệt. Giờ đây, cậu là một phần của lịch sử. Tôi tự hào về cậu".

McIlroy là người thứ sáu trong lịch sử hoàn tất bộ sưu tập 4 danh hiệu major gồm The Masters, US Open, The Open Championship và PGA Championship. 5 người vào nhóm này trước đó là Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan và Gene Sarazen. Trong đó, Woods và Nicklaus vô địch mỗi major ít nhất ba lần.

McIlroy mừng chức vô địch Masters 2025, tại sân Augusta, Georgia, Mỹ hôm 13/4. Ảnh: Reuters

Chiến thắng The Masters kịch tính cho McIlroy khi anh phung phí toàn bộ 6 gậy dẫn trước chỉ trong 8 hố cuối, rồi phải vào hố play-off và ghi birdie để giành cup. Anh là nhà vô địch The Masters đầu tiên mắc 4 double-bogey trong cả giải đấu. "Có quá nhiều sức ép", McIlroy lý giải về phong độ trồi sụt ở nửa sau vòng cuối. "Không phải 11 năm, có lẽ tôi đã chờ 14 năm để đoạt The Masters, kể từ lần phung phí 4 gậy dẫn trước năm 2011".

Năm 2011, McIlroy dẫn đầu với điểm -12 sau ba vòng, bỏ cách nhóm thứ hai 4 gậy. Nhưng vòng cuối thảm họa với 80 gậy đẩy anh xuống T15 chung cuộc. Năm đó, McIlroy mắc triple-bogey hố 10, rồi double bogey vì 4 lần gạt trên green mới đưa bóng xuống hố 12.

Cơn khát danh hiệu major của McIlroy có thể chưa đến hồi kết nếu Rose không mắc 2 bogey, trong khi có 6 birdie chỉ trong 8 hố cuối. "Đó là kiểu chơi mà tôi mơ ước khi còn nhỏ", golfer Anh chia sẻ sau khi lần thứ hai thua play-off The Masters. "Nếu không thể hiện phong độ tuyệt vời ở hố phụ, thì coi như xong. Điều đó đã xảy ra với tôi hôm nay. Nhưng sự thật là tôi khó có thể làm nhiều hơn trong thế bám đuổi đó".

Phía đối diện, McIlroy nói anh chỉ biết cố gắng và cố gắng, sau 11 lần thử thất bại ở The Masters, kể từ danh hiệu major gần nhất tại The Open 2014. Không ai trong lịch sử phải chờ đợi lâu như ngôi sao Bắc Ireland để hoàn thành bộ sưu tập Grand Slam. "Hơn 10 năm nỗ lực thật không dễ dàng gì", McIlroy nói. "Nếu không có gia đình và đội ngũ bên cạnh, chắc chắn tôi không ở đây hôm nay".

Vy Anh