Tiger Woods chưa muốn tái đấu

"Siêu Hổ" tiếp tục vắng mặt ở Workday Charity Open - sự kiện PGA Tour quy tụ tám golfer thuộc top 15 thế giới.

Giải được tổ chức từ ngày 9-12/7 trên mặt sân do Jack Nicklaus thiết kế trong khuôn viên tổ hợp golf Muirfield Village ở Dublin, bang Ohio.

Woods hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng golf nam thế giới (OWGR), và chưa xuất trận lần nào sau lần đấu Genesis Invitational do anh chủ trì hồi tháng 2. Khán giả ít dịp thấy anh, và nếu có thì chỉ trên các phương tiện truyền thông, như The Match: Champions for Charity gây quỹ cứu trợ nạn nhân Covid-19 hồi tháng 5 và gần đây các clip của GolfTV trên mạng xã hội.

Tiger Woods phát bóng ở vòng một Genesis Invitational hôm 14/2. Đây là sự kiện PGA Tour gần nhất anh góp mặt. Ảnh: AP.

Dù Woods chưa chính thức công bố lịch thi đấu cá nhân, giới golf đoán anh sẽ xuất hiện ở Memorial Tournament do golfer vĩ đại Nicklaus chủ trì. Giải đấu này khởi tranh ngày 16/7, cũng ở Muirfield Village với quỹ thưởng 9,3 triệu USD. Woods có năm lần đăng quang ở Memorial trong bộ sưu tập kỷ lục 82 danh hiệu PGA Tour.

Với giải do Workday tài trợ danh xưng, PGA Tour muốn duy trì cơ hội thi đấu cho các thành viên sau khi huỷ 10 chặng đấu vì dịch bệnh. Sự kiện này trám vào chỗ trống trong lịch trình sau khi họ gạch tên John Deere Classic.

Không có Woods ở Workday, danh sách thi đấu gồm 155 người trong đó có tám gương mặt thuộc top 15 OWGR gồm Rory McIlroy (1), Jon Rahm (2), Justin Thomas (5), Brooks Koepka (6), Patrick Cantlay (8), Patrick Reed (9), Xander Schauffele (11), Justin Rose (13). Bên cạnh họ là những golfer giàu thành tích PGA Tour như Phil Mickelson, Jordan Spieth, Rickie Fowler, Jason Day.

Em trai Chase của Brooks Koepka cũng có mặt trong đoàn tranh cúp. Golfer này được suất dự Travelers Championship trong tuần cuối tháng 6, nhưng sau đó rút lui trước giờ khởi tranh. Anh muốn đảm bảo sức khoẻ chung sau khi biết caddie Ricky Elliott của anh trai dương tính với nCoV. Ngoài Chase, các golfer có kết quả nhiễm bệnh gần đây như Denny McCarthy, Nick Watney và Dylan Frittelli cũng sẽ xuất hiện trở lại ở Workday Charity Open.

Do có nhiều ngôi sao, chỉ số cạnh tranh (SOF) của giải đạt 498 và do đó, nhà vô địch được thưởng 62 điểm OWGR. Tuần trước, Rocket Mortgage Classic có SOF "khiêm tốn" 303. Bryson DeChambeau lên bục đăng quang, nhận 1,35 triệu USD và 48 điểm.

Quốc Huy tổng hợp