Tiger Street Football 2025 thu hút 3.300 cầu thủ đường phố Việt

Hơn 3.300 cầu thủ cùng gần 900 bàn thắng được ghi trong mùa giải Tiger Street Football 2025, góp phần lan tỏa tinh thần bóng đá đường phố.

Sau hơn một tháng thi đấu, Tiger Street Football 2025 đã tạo nên dấu ấn trong cộng đồng bóng đá phong trào. Giải đấu thu hút 3.300 cầu thủ tham gia thi đấu tại bốn khu vực trên cả nước, với gần 900 bàn thắng được ghi, trong đó có hơn 30 bàn ở "Tiger Time" - phút thi đấu cuối cùng với luật nhân đôi bàn thắng. Ngoài ra, sự xuất hiện của bốn cựu danh thủ Manchester United gồm Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Luis Nani và Wes Brown tại vòng chung kết toàn quốc tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ. Các cựu danh thủ trực tiếp thi đấu với vai trò đội trưởng.

Wes Brown cùng Hai Trường FC 2 lên ngôi vô địch. Ảnh: Tiger

Trận chung kết toàn quốc khép lại với chiến thắng của Hai Trường FC 2 và đội trưởng Wes Brown. Cả đội nhận cúp vô địch với phần thưởng 100 triệu đồng.

Với thể thức sân nhỏ, không đường biên và lưới bao quanh 360 độ, các trận đấu diễn ra liên tục, tốc độ cao, đòi hỏi kỹ năng, thể lực và phản xạ nhanh. Đặc biệt, năm nay, sự kiện có hai mặt sân với hai chất liệu khác nhau, tạo sự khác biệt cho mỗi trận đấu. Mỗi bàn thắng, mỗi pha tranh chấp đều thể hiện tinh thần chiến đấu đến cùng của bóng đá đường phố.

Đại diện Tiger Beer cho biết, giải đấu năm nay hướng tới việc tái hiện hình ảnh bóng đá đường phố đúng nghĩa, sôi động, gần gũi và cảm xúc. "Chúng tôi mong muốn tạo nên một sân chơi thực sự dành cho những người yêu bóng đá, nơi mỗi cú chạm bóng là biểu hiện của bản lĩnh và niềm đam mê", vị đại diện chia sẻ.

Bên cạnh những bàn thắng, Tiger Street Football 2025 còn giới thiệu thẻ xanh - tôn vinh tinh thần thi đấu đẹp (fair-play). Thẻ này dành cho những cầu thủ chơi bóng trung thực và tôn trọng đối thủ. Toàn mùa giải không có thẻ đỏ nào được rút ra - một kết quả hiếm có trong các giải phong trào.

Các trận đấu tại giải. Ảnh: Tiger

Tiger Street Football 2025 cũng đánh dấu năm thứ hai Tiger Beer hợp tác cùng Manchester United với vai trò đối tác chính thức toàn cầu. Trong khuôn khổ sự kiện, người hâm mộ Việt có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và thi đấu cùng các huyền thoại của đội bóng Anh, cũng như giành phần thưởng đặc biệt - chuyến tham quan sân Old Trafford và xem trận derby Manchester vào tháng 1/2026.

Bà Huỳnh Thị Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị cấp cao, Tiger Beer Việt Nam cho biết sự xuất hiện của những huyền thoại Manchester United tạo nên không khí sôi động, khơi dậy tình yêu bóng đá. "Với Tiger Beer, đây vừa là một sự kiện thể thao, đồng thời là hành trình kết nối cộng đồng qua những trải nghiệm giàu cảm xúc và ý nghĩa", bà Thảo nói.

Bà Huỳnh Thị Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị cấp cao, Tiger Beer Việt Nam. Ảnh: Tiger

Với hơn 30 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, đại diện Tiger Beer cho biết mục tiêu của chương trình là góp phần mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ bóng đá Việt. Tiger Street Football 2025 vì thế được xem như một "lễ hội bóng đá đường phố", nơi những người yêu thể thao cùng sống trong không khí sôi động, gắn kết.

Hoài Phương