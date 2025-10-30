Tiger sát cánh cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Nhãn hàng Tiger (thuộc Công ty Heineken Việt Nam) triển khai chương trình "Tiger đồng hành cùng miền Bắc vượt bão 2025”, trao tặng nhu yếu phẩm đến 700 hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ.

Tổng giá trị hỗ trợ của chương trình tương đương 850 triệu đồng. Các phần quà bao gồm túi và bình nước của nhãn hàng Tiger, các gói nhu yếu phẩm như lương thực, gia vị, vật dụng sinh hoạt hàng ngày đã và đang được đưa đến các hộ gia đình, nhằm góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Chương trình "Tiger đồng hành cùng miền Bắc vượt bão 2025" vừa được triển khai tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Heineken Việt Nam

Trong giai đoạn tháng 10-11, chương trình trao những phần quà đến người dân tại 12 xã, phường của 3 tình Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Cụ thể, xã Tiên Trang, Nông Cống, Hoằng Thanh (Thanh Hóa); xã Diễn Châu, phường Quỳnh Phương (Nghệ An); các xã Tiên Điền, Đức Quang, Lộc Hà, Đồng Tiến, và các phường Bắc Hồng Lĩnh, Vũng Áng, Hoành Sơn (Hà Tĩnh). Song song với hoạt động trao quà, đội ngũ nhãn hàng Tiger còn dành thời gian thăm hỏi và động viên các hộ gia đình, nhằm tiếp thêm sức mạnh tinh thần để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Những phần quà của Tiger nhằm sẻ chia khó khăn với người dân vùng bão. Ảnh: Heineken Việt Nam

"Chúng tôi xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với đồng bào miền Bắc trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, đồng thời cảm phục trước tinh thần bền bỉ và bản lĩnh vượt khó của người dân nơi đây", bà Huỳnh Phương Thảo - Giám đốc Tiếp thị cấp cao nhãn hàng Tiger chia sẻ. Bà cho biết, cùng sự hỗ trợ và phối hợp của chính quyền địa phương, nhãn hàng Tiger hy vọng có thể phần nào sát cánh cùng bà con trên hành trình phục hồi, tái ổn định cuộc sống và tiếp tục tiến về phía trước.

Ông Phan Văn Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Tiên Điền, Hà Tĩnh cho biết, những ngày sau bão là quãng thời gian đầy thử thách. Trong những ngày này, sự chung tay của các doanh nghiệp và tổ chức là nguồn động lực giúp bà con thêm vững lòng và bản lĩnh để vượt qua khó khăn.

Ông Phan Văn Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Heineken Việt Nam

Bà Thảo cho biết, con người và cộng đồng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Tiger. Thông qua chương trình lần này, nhãn hàng mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng về tinh thần chung tay hành động, cũng như ý chí kiên cường, không ngừng vươn lên và tiến bước mạnh mẽ.

Trong chưa đầy một tháng (25/9 -5/10), Việt Nam liên tiếp hứng chịu hàng loạt cơn bão lớn Ragasa, Bualoi, Matmo với diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đến kinh tế, hạ tầng. Đời sống của nhiều hộ dân tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống được các địa phương triển khai khẩn trương, với sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Diệp Chi