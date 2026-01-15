Tiger Remix 2026 lập kỷ lục Việt Nam với hơn 36.000 người 'săn lộc xuân'

Chuỗi sự kiện Tiger Remix 2026 thu hút hơn 36.000 người tham gia "săn lộc bản lĩnh", lập hai kỷ lục Việt Nam trong những ngày đầu năm mới.

Diễn ra tại ba tỉnh, thành Đồng Tháp, TP HCM và Đăk Lăk lần lượt các ngày 26-27/12, 27-31/12 và 9-10/1, Tiger Remix 2026 bao gồm nhiều khoảnh khắc lan tỏa tinh thần "khai xuân bản lĩnh" từ Tiger Beer tới người tham dự. Cùng với âm nhạc, chuỗi sự kiện mang đến cho khán giả loạt thử thách, từ chinh phục "cây lộc bản lĩnh" đến những khoảnh khắc "săn lộc" trực tiếp ngay trên sân khấu.

Với 36.498 người tham gia săn lộc, Tiger Remix 2026 đã xác lập kỷ lục "Chuỗi sự kiện chào đón năm mới ở các tỉnh thành có số lượng người tham gia săn lộc xuân trên nền tảng số đông nhất Việt Nam". Theo ban tổ chức, con số người tham gia "săn lộc" là minh chứng cho bước phát triển của Tiger Remix - sự kiện nhạc hội chào năm mới ra đời từ năm 2015.

Đại diện Tiger Beer nhận kỷ lục "Chuỗi sự kiện chào đón năm mới ở các tỉnh thành có số lượng người tham gia săn lộc xuân trên nền tảng số đông nhất Việt Nam" từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Tiger Beer

Theo nhiều khán giả, "lộc" vượt trên những món quà vật chất cũng như tinh thần mà ban tổ chức trao tặng trong sự kiện, chính là thành quả dành cho những ai dám chủ động bước tới và nắm bắt. Tiger Beer đã biến khoảnh khắc chào đón năm mới thành một hành trình "chinh phục may mắn và bản lĩnh". "Mỗi lượt 'săn lộc bản lĩnh' thành công là lời khẳng định cho sự chủ động của mỗi người tiến vào năm mới", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị cấp cao nhãn hiệu Tiger cho biết, với tinh thần tiên phong sáng tạo, Tiger Beer trong khi mang đến một đại nhạc hội đã tạo ra một góc nhìn mới về trải nghiệm khai xuân. Hái lộc đầu năm từ lâu đã là một nét đẹp trong văn hóa người Việt. Thông qua hoạt động "săn lộc bản lĩnh" năm nay, thương hiệu vừa tiếp nối truyền thống, vừa khơi gợi sự chủ động, bản lĩnh trong mỗi người.

"Chúng tôi tự hào khi đã có 36.498 khách hàng đồng hành, cùng trực tiếp nhập cuộc và tạo nên cột mốc đáng nhớ này. Kỷ lục không dừng lại ở những con số, mà lan tỏa niềm tin vào bản lĩnh bên trong, để mỗi người Việt không chỉ đón Tết, còn khai xuân bằng sự tự tin, tinh thần bản lĩnh chinh phục những cơ hội phía trước", bà Thảo nói.

Trên tinh thần kết nối văn hóa Việt, Tiger Remix 2026 còn ghi dấu ấn với việc xác lập kỷ lục cho "Chiếc liễn mang thông điệp 'Khai xuân bản lĩnh' có kích thước lớn nhất Việt Nam". Chiếc liễn chúc Tết dài 50 mét, ngang 6 mét xuất hiện nhằm kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại, gửi gắm lời chúc về một khởi đầu thuận lợi và mở ra năm mới tràn đầy khí thế.

Tiger Remix 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với kỷ lục "Chiếc liễn mang thông điệp 'Khai xuân bản lĩnh' có kích thước lớn nhất Việt Nam". Ảnh: Tiger Beer

Xác lập đồng thời hai kỷ lục Việt Nam ngay đầu năm 2026, Tiger Beer tiếp tục khẳng định tinh thần kiến tạo những trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng. Nhãn hàng kỳ vọng con số 36.498 tiếp tục gia tăng, khi hành trình "săn lộc bản lĩnh" vẫn được kéo dài xuyên suốt mùa Tết - từ sân khấu đại nhạc hội Tiger Remix, trải nghiệm "săn lộc" tại các hàng quán, đến mạng xã hội và mọi điểm chạm của người tiêu dùng trên toàn quốc.

Diệp Chi