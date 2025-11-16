Tiger Marketing Việt Nam vinh danh nhà phân phối và đại lý

Đà NẵngTiger Marketing Việt Nam tri ân đối tác, vinh danh nhà phân phối, đại lý xuất sắc, giới thiệu sản phẩm sắp ra mắt và công bố chiến lược phát triển mới tại Việt Nam.

Tiger Marketing Việt Nam, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Tiger Nhật Bản, vừa tổ "Đêm hội Tiger - Trăm năm giữ trọn nhịp sống" vào ngày 14/11, tại Đà Nẵng.

Sự kiện là dịp Tiger Marketing Việt Nam vinh danh các nhà phân phối và đại lý đạt doanh số xuất sắc năm 2024 - 2025 cũng như tri ân những đối tác đã đồng hành trong suốt chặng đường phát triển. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và định hướng mới trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Onari Isao - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tiger Marketing Việt Nam chia sẻ tầm nhìn - chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Tiger Marketing Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Onari Isao - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tiger Marketing Việt Nam cho biết thành công của doanh nghiệp là nhờ sự đồng hành, nỗ lực và tâm huyết của các đối tác, khách hàng. Họ đã góp phần đưa sản phẩm đến với hàng triệu gia đình Việt.

"Những người đồng hành cùng Tiger không chỉ bán sản phẩm mà còn là gương mặt đại diện của thương hiệu, cầu nối giữa sản phẩm và khách hàng. Chúng tôi trân trọng từng mối quan hệ hợp tác và mong muốn cùng nhau tiếp tục kiến tạo tương lai tại Việt Nam", ông Onari bày tỏ.

Ông cũng nhấn mạnh Tiger cam kết giữ vững tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, không ngừng đổi mới công nghệ và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt. Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn trở thành cầu nối góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và thịnh vượng giữa hai quốc gia thông qua những sản phẩm mang lại cuộc sống tiện nghi, bền vững cho mọi gia đình.

Ông Phan Ngọc Phước Thắng - Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị Công ty TNHH Tiger Marketing Việt Nam. Ảnh: Tiger Marketing Việt Nam

Ông Phan Ngọc Phước Thắng, Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị Công ty TNHH Tiger Marketing Việt Nam, giới thiệu sản phẩm mới của thương hiệu và chia sẻ các chương trình bán hàng hấp dẫn được triển khai ngay tại đây. Theo ông, những hoạt động này không chỉ thể hiện nỗ lực đổi mới và sáng tạo của Tiger trong việc mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng mà còn khẳng định định hướng phát triển bền vững, đồng hành cùng đối tác và mở rộng thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình kéo dài ba ngày, bên cạnh chương trình chính là "Đêm hội Tiger" - gala tri ân với sự góp mặt của hai ca sĩ khách mời là Đan Trường và Hà Nhi. Tiger Marketing Việt Nam còn tổ chức chương trình tham quan - du lịch trải nghiệm Đà Nẵng với những hoạt động giải trí kết hợp, ra mắt sản phẩm mới, mang lại sự gắn bó và kết nối với khách hàng, đối tác.

Các nhà phân phối và đại lý tham gia "Đêm hội Tiger". Ảnh: Tiger Marketing Việt Nam

Với hơn 102 năm phát triển toàn cầu và hơn 31 năm đồng hành tại thị trường Việt Nam, Tiger không chỉ chú trọng đảm bảo chất lượng và độ bền sản phẩm mà còn liên tục mở rộng quy mô hoạt động, hệ thống bán hàng cũng như trải nghiệm khách hàng trên toàn quốc.

(Nguồn: Tiger Marketing Việt Nam)