Tiffany cưới Byun Yo Han

Ca sĩ Hàn Tiffany - thành viên nhóm SNSD - đăng ký kết hôn với diễn viên Byun Yo Han, dự định tổ chức hôn lễ riêng tư.

Ngày 27/2, qua công ty quản lý, cặp sao cho biết về một nhà dựa trên sự tin tưởng và tình yêu sâu sắc dành cho nhau. Đôi vợ chồng cân nhắc cử hành lễ cưới nhỏ và đơn giản, chỉ có sự tham gia của người thân.

Tiffany và Byun Yo Han. Ảnh: Naver

Tiffany và Byun Yo Han bí mật hẹn hò một thời gian trước khi công khai yêu nhau tháng 12/2025. Lúc đó, ca sĩ gửi tâm thư tới khán giả: "Tôi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Sự quan tâm và yêu mến của các bạn là niềm an ủi lớn mà tôi vô cùng trân trọng".

Theo News1, họ bén duyên sau khi đóng chung phim Uncle Samsik (2024), cả hai đồng cảm và có tiếng nói chung, vì thế chuyện tình phát triển tự nhiên, ổn định, cả hai tôn trọng và giúp đỡ nhau trong công việc.

Tiffany và Byun Yo Han diễn cảnh hôn Tiffany và Byun Yo Han trong phim "Uncle Samsik". Video: Disney+

Tiffany 37 tuổi, ra mắt showbiz Hàn năm 2007 với vai trò thành viên nhóm SNSD do công ty SM Entertainment quản lý. Họ gây tiếng vang với nhiều hit như Into the New World, Baby Baby, Gee, Oh, Mr. Taxi, The Boys. Năm 2017, cô rời SM Entertainment, bắt đầu sự nghiệp solo. Ngoài ca hát, Tiffany đóng phim, từng tham gia Cậu út nhà tài phiệt, The Producers (vai khách mời).

Byun Yo Han 40 tuổi, đóng phim ngắn đầu tay năm 2011, sau đó thành danh với các phim Mùi đời: Cuộc sống không trọn vẹn, Lục long tranh bá, Quý ngài ánh dương, Black Out.

Như Anh (theo News1)