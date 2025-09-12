Thứ sáu, 12/9/2025
Tiểu Vy khoe sắc giữa dàn sao châu Á

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện trong sự kiện của Tommy Hilfiger, với nhan sắc nổi bật, phối đồ đa phong cách, giữa dàn sao châu Á như Jung Hae-in, hoa hậu Catriona Gray…

Đây là lần thứ hai "The Hilfiger Resort" được tổ chức, nối tiếp thành công từ phiên bản đầu tiên trên đảo Canouan (St. Vincent and the Grenadines) vào tháng ba. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt giải trí và thời trang nổi bật châu Á: diễn viên Jung Hae-in, hoa hậu Catriona Gray, các đại sứ thương hiệu Tommy Hilfiger - diễn viên Thái Lan Pond, Phuwin, Gemini, Fourth, nam diễn viên Ấn Độ Anupam Tripathi (phim Squid Game) cùng các nhà sáng tạo quốc tế.

Để đảm bảo sự thoải mái khi ra sân bay, nàng hậu lựa chọn trang phục tối giản, ưu tiên phong cách trẻ trung và năng động với công thức phối áo cardigan, áo thun và chân váy ton-sur-ton. Cô sử dụng một chiếc túi xách nhỏ gọn của Tommy để đựng những vật dụng cần thiết và dễ dàng di chuyển trong chuyến bay khởi hành đến sự kiện tại Thái Lan.

Tiểu Vy cũng ưu tiên phối quần short, áo polo, đơn giản nhưng đem đến cho nàng hậu vẻ ngoài năng động, hợp với không khí tại buổi tiệc hồ bơi. Để hoàn thiện set đồ, cô kết hợp thêm mẫu sandal quai mảnh.

Xuất hiện cùng hoa hậu Catriona Gray và nam diễn viên Jung Hae-in, Tiểu Vy chọn sắc xanh navy tôn da và đường nét cơ thể. Dáng váy ôm nhẹ theo thân người mang đến cảm giác thanh thoát.

Nàng hậu khoe sắc giữ dàn nam thần Thái Lan, đại sứ thương hiệu Pond, Phuwin, Gemini, Fourth.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tiểu Vy còn xuất hiện với đầm crochet, "vũ khí bí mật" cho những chuyến du lịch hè khi đem lại sự thoáng mát. Để hoàn thiện outfit này, cô nàng nhấn nhá bằng các phụ kiện như túi tote, giày cao gót và kiểu tóc buộc nửa đầu năng động.

Tiểu Vy cũng phối quần short cùng áo sweater kẻ trắng đen trong chuyến du lịch biển.

Trong buổi tiệc tối, nàng hậu xuất hiện nổi bật với sắc đỏ, khéo léo khoe dáng trong chiếc đầm đỏ dài, ôm nhẹ phần eo. Trang phục Tiểu Vy sử dụng suốt chuyến đi thuộc bộ sưu tập mùa mới theo tinh thần “Prep with a Twist”, phong cách cổ điển kiểu Mỹ pha nét hiện đại vơi tính đa dụng, chất liệu thoáng mát và gam màu tươi.

Thiên Minh
Ảnh: Tommy Hilfiger Vietnam

