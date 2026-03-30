'Tiểu Vương Phi' bị chỉ trích

Thiện Y Thuần, ca sĩ Trung Quốc được mệnh danh "Tiểu Vương Phi", hát bài "Lý Bạch" dù tác giả không cho phép cô thể hiện ca khúc.

Theo Sina, scandal liên quan tác quyền của Thiện Y Thuần gây rúng động làng nhạc Hoa ngữ. Sự việc xảy ra tại liveshow cá nhân của cô ở Thâm Quyến tối 28/3, Y Thuần hát Lý Bạch - ca khúc do Lý Vinh Hạo sáng tác, nắm bản quyền.

Lý Vinh Hạo sau đó tố cáo phía Thiện Y Thuần cố tình vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Anh cho biết trước liveshow, phía Y Thuần đề nghị mua bản quyền nhưng công ty của anh gửi email từ chối. Tuy nhiên, ca sĩ vẫn hát Lý Bạch theo kế hoạch ban đầu.

Ca sĩ Thiện Y Thuần. Ảnh: Weibo

Trên Weibo, Vinh Hạo viết: "Mong em đừng nói em không biết, do lỗi của công ty, như thế không đúng với thái độ bất cần của em. Cũng mong em đừng khóc trên sân khấu để được thương xót. Vì lúc vi phạm luật, em tự tin lắm cơ mà. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ cô gái sợ sệt đến khóc trên sân khấu trở thành ca sĩ ngang nhiên phạm luật, thật không thể tưởng tượng được".

Thiện Y Thuần và công ty của cô đều đăng thư xin lỗi Lý Vinh Hạo. Rạng sáng 30/3, trên Weibo, Y Thuần cho biết cô vô cùng hổ thẹn. "Tôi đã hát bài Lý Bạch dù thực tế chưa được tác giả đồng ý, gây tổn hại cho thầy Lý Vịnh Hạo, phản bội lòng tin của khán giả. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới những người bị tổn thương vì sự việc".

Lý Vinh Hạo, nhạc sĩ kiêm ca sĩ hàng đầu Trung Quốc, là chồng của diễn viên Dương Thừa Lâm. Ảnh: Weibo

Phía Thiện Y Thuần cho biết chấm dứt sử dụng hình ảnh, ca từ liên quan bài hát Lý Bạch, thừa nhận hành vi của cô gây ảnh hưởng xấu trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô sẽ dùng tiền cá nhân để chi trả tác quyền và bồi thường sau sự việc.

Y Thuần kêu gọi fan không tranh chấp, công kích Lý Vinh Hạo. "Sai lầm hoàn toàn ở tôi, không liên quan bất kỳ nào", ca sĩ viết.

Sau bài đăng của Thiện Y Thuần, Lý Vinh Hạo nói anh "không yêu cầu bồi thường", khuyên cô "đi ngủ sớm vì đã biểu diễn vất vả".

Cô 24 tuổi, nổi tiếng sau khi đoạt quán quân Sing China năm 2020 (show tương tự The Voice). Ở cuộc thi, Lý Vinh Hạo là một trong 4 giám khảo, anh cũng là người duy nhất không nhấn nút "chọn" để giành Thiện Y Thuần về đội mình.

Nhờ giọng hát truyền cảm, Y Thuần trở thành giọng ca trẻ nổi bật bậc nhất làng nhạc Hoa ngữ, được mệnh danh "tiểu Vương Phi". Giới chuyên môn nhận định cô hội tụ các yếu tố để kế tiếp thành công của đàn chị. Thiện Y Thuần từng phản hồi khi được so sánh với Vương Phi: "Tôi chắc chắn không thể trở thành chị ấy cũng không thể vượt qua chị ấy, tôi muốn bày tỏ sự kính trọng với thành tựu của chị ấy".

Như Anh (theo Sina)