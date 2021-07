Tiêu tiền ý nghĩa

Bé Gia Hân và anh trai dùng tất cả số tiền bán đấu giá ngôi nhà xếp hình để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Mùa hè năm 2021, một mùa hè đáng nhớ của bất cứ đứa trẻ nào và là một mùa hè thật đặc biệt của Gia Hân. Con đã đóng vai trò rất quan trọng giúp anh hai hoàn thiện tác phẩm thật đẹp, đó là mô hình ngôi nhà lắp ráp được mang đấu giá thành công thu về 41 triệu đồng và dùng hết số tiền này ùng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Có nhiều cách để hướng dẫn các con hiểu về giá trị đồng tiền và một trong những cách thú vị là giúp con tiêu tiền có ý nghĩa.

Một mùa hè đặc biệt khi các con chỉ quanh quẩn trong nhà, ba mẹ thì đi làm và đau đầu suy nghĩ về việc cho các con sở hữu khối lượng thời gian quá nhiều, lo lắng vì con mải chơi điện thoại sẽ đâm ra ghiền và học nhiều cái không hay nếu không kiểm soát. Vậy là cả nhà cùng con vạch kế hoạch kiếm tiền để tiết kiệm và mua sắm linh tinh những món con thích với số tiền ít. Đó là những khái niệm liên quan đến tiền đầu tiên cho con.

Hai anh em Gia Hân với ngôi nhà bán đấu giá được 41 triệu đồng.

Có nhiều quan điểm khác nhau, đồng tình và không đồng tình để con tiếp xúc đến tiền theo cách riêng của mỗi gia đình và ba mẹ thấy là khi con đề xuất số tiền nho nhỏ để con tự kiếm, ba mẹ đồng ý. Ví dụ: con lau nhà, quét nhà, nấu cơm, dọn dẹp... con đề xuất 500 đồng một việc. Quan trọng nhất, mẹ ưng nhất là cuối ngày con làm một bảng tổng hợp rõ ràng các nội dung đã thực hiện và tổng số là bao nhiêu tiền. Có khi mẹ trả con 2.000 đồng, mẹ xuýt xoa, nhiều tiền quá thì con sẽ tự giảm giá. Có một hôm, ba vô tình đề xuất, hay là mô hình anh hai đang làm khá hay, con hãy phụ anh hai, hai anh em làm mô hình thật đẹp, ba sẽ giúp hai anh em đấu giá, số tiền này sẽ được dùng làm từ thiện.

Một ý tưởng hay xuất hiện, dĩ nhiên phải được hưởng ứng thì mới thành công. Đây là khái niệm mới liên quan đến tiền dành cho hai con. Dù hơi bỡ ngỡ chưa biết đấu giá là thế nào và cũng chưa biết từ thiện cho việc gì. Nhưng sau khi đồng ý, hai con bắt tay vào việc đang làm dang dở, so với lúc chưa có mục đích rõ ràng thì làm trong trạng thái vui vẻ. Và con gái, con là trợ thủ đắc lực cho anh hai. Con làm các công việc được cho là việc vặt thôi, ví dụ: cắt phụ anh, dọn dẹp phụ anh... Nhưng với con, dù mỗi việc nhỏ nhưng cũng rất quan trọng. Rồi khi có kết quả đấu giá với số tiền rất lớn, hẳn con cũng không hình dung số tiền lớn đó thế nào nữa, 41 triệu đồng so với 500 đồng mỗi việc con đã làm... là một phép so sánh khập khiễng, và 500 đồng con tiết kiệm ít ít để gom lại mua một ít sticker mà tuổi con gái đang yêu thích thì 41 triệu đồng này quá lớn.

Con và anh hai đồng ý ủng hộ hết số tiền này vào việc ý nghĩa dù lúc đó hai anh em thật sự chưa hình dung là ý nghĩa lớn thế nào. Cho đến khi, truyền hình bắt đầu chính thức thông báo nhận tiền ủng hộ vào Qũy phòng chống Covid-19, huy động tất cả người dân thì chính thức là lúc hai anh em cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì những gì mình đã làm.

Huỳnh Thanh Trúc