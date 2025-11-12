Tiểu thuyết về tội phạm dữ liệu đoạt giải nhất

Tác phẩm ''Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới'' của nhà văn Dương Bình Nguyên được trao giải A tại cuộc thi của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam.

Tiểu thuyết vượt qua 140 tác phẩm để giành giải A sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký, đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ năm, mức thưởng 50 triệu đồng. Tác phẩm theo chân Lãnh Hoàng Bách, Đường Hoa, Công Triện và Lưu Bạch Đàn truy tìm một đại án dữ liệu. Trong đó, phía sau màn hình là mạng lưới thao túng sinh trắc học, rửa tiền qua ví điện tử và kẻ ẩn danh MrX - biểu tượng cho tội phạm trong thời đại số.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh - giám khảo cuộc thi - nhận định tiểu thuyết khác biệt, đột phá, mở ra một không gian khác là cuộc chiến chống tội phạm trên mặt trận an ninh mạng. Theo nhà văn, tác phẩm không đi theo trật tự tuyến tính mà phân mảnh, phá vỡ hệ thống cốt truyện truyền thống. ''Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới đã làm cho cuộc thi mới mẻ, tươi sáng hơn bằng chất văn tươi xanh, giàu triết luận và sâu sắc", ông nói.

Bìa cuốn ''Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới''. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dương Bình Nguyên tên thật Dương Văn Toàn, 46 tuổi, sinh tại Thái Nguyên. Anh tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện mang quân hàm Thượng tá, là Trưởng ban chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân, Bộ Công an. Anh từng là một trong những cây bút được yêu mến đầu thập niên 2000 với các tập truyện Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris. Sau 15 năm, nhà văn trở lại với một ngòi bút từng trải hơn. Từ người viết về tuổi trẻ và ký ức, anh kể chuyện con người trong thế giới dữ liệu, phản chiếu những xung đột đạo đức và nỗi cô đơn của thời đại công nghệ.

Nhà văn Dương Bình Nguyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đồng giải nhất của thể loại tiểu thuyết còn có tác phẩm Chiều qua thị trấn (Nguyễn Thu Hằng) và Đối mặt của nhà văn Phạm Quang Long. Cuốn Cỏ xanh đời thép của Tống Phước Bảo giành hạng cao nhất ở hạng mục truyện, ký với mức thưởng 40 triệu đồng.

Cuộc thi Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống diễn ra vào năm 2022-2025, có sự tham gia của 140 tác phẩm, chọn được 34 sáng tác đoạt giải. Ngoài hạng A, ban tổ chức trao bốn giải B, bảy hạng C và chín giải khuyến khích.

Trong thời gian triển khai, có ba trại sáng tác được tổ chức tại Quảng Ninh, Vũng Tàu và Ninh Bình, tạo điều kiện cho các tác giả thâm nhập thực tiễn, tiếp xúc các nhân vật để có chất liệu viết. Theo ban tổ chức, những tác phẩm dự thi đã thể hiện sinh động những vấn đề thời sự của đời sống xã hội, khắc họa rõ nét cuộc đấu tranh với tội phạm, câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của lực lượng công an.

Ông Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo - cho rằng chất lượng mùa giải lần này tương đối cao, nhất là thể loại tiểu thuyết. ''Nhiều tác phẩm gây ấn tượng mạnh, tạo xúc động cho người đọc, khiến họ cảm giác vượt qua ranh giới sáng tác để tiệm cận tới tính chân thực, sống động của thực tiễn'', ông nói.

Nhà văn Y Ban - thành viên hội đồng giám khảo - nhận thấy cuộc thi đã tập hợp nhiều tên tuổi đang sung sức trên văn đàn. Bà đánh giá cao những cây bút có con đường sáng tạo riêng, không theo lối truyền thống.

Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống là cuộc thi sáng tác nhằm khuyến khích các tác giả tìm hiểu thực tế công việc của lực lượng Công an nhân dân. Từ đó, họ tạo nên những tác phẩm văn học phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh, nhiệm vụ và các chiến công của chiến sĩ công an.

Phương Linh