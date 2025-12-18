Tiểu thuyết kỳ ảo 'Lục địa rồng' thắng giải của Hội Nhà văn

Bộ tiểu thuyết ''Lục địa rồng'' của Cao Việt Quỳnh, 17 tuổi, nhận giải Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn TP HCM, mức thưởng 10 triệu đồng.

Kết quả được ban tổ chức công bố hôm 16/12, lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 30/1/2026. Cao Việt Quỳnh cho biết nhận giải thưởng ở độ tuổi trẻ là niềm vinh hạnh lớn, coi đây không phải thành quả của riêng bản thân mà nhờ sự giúp đỡ, động viên từ nhiều người. Theo tác giả, sự ghi nhận này không phải mục tiêu cuối cùng bởi cậu nhận thấy những sáng tác của mình cần cải thiện thêm trong tương lai.

Lục địa rồng ra mắt giữa năm 2024, được xem là phần tiếp theo của bộ sách trước - Người sao chổi - do xuất hiện một số nhân vật cũ nhưng ở vai trò mới, trưởng thành, làm cha mẹ hay già đi. Nhân vật chính là Jim - con trai Thành, nhân vật chính của bộ Người sao chổi. Giống cha, Jim bước vào các cuộc phiêu lưu, đồng hành cậu là ''những người con của rồng" gồm John, Luke, George, Sarah, Kim có khả năng siêu nhiên. Nhờ lòng dũng cảm, trí thông minh, sự gắn kết với những người bạn giúp Jim và bạn bè chiến thắng thế lực xấu xa.

Trọn bộ năm cuốn tiểu thuyết ''Lục địa rồng''. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng

Bộ tiểu thuyết đi theo mô-típ quen thuộc: Chính nghĩa đọ sức với hắc ám, thiện đấu với tà, qua đó nêu ý nghĩa giáo dục. Đằng sau yếu tố khoa học viễn tưởng, Cao Việt Quỳnh lồng ghép suy nghĩ về sự hy sinh của con người. Trong sách, nhân vật John nói: "Nhưng mà anh sống để bảo vệ người khác, cứu người anh có thể cứu, giúp người anh có thể giúp. Đời anh ngắn ngủi, nhưng có ý nghĩa. Một số người không được như vậy đâu".

Nhà văn trẻ hoàn thành ấn phẩm đầu năm 2023, dựa trên cảm hứng từ bộ tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn của J.R.R. Tolkien. Cậu tâm đắc nhất ở bối cảnh, thế giới kỳ ảo rộng lớn. Trong đó, cậu được tự vẽ những bản đồ, tạo ra các vương quốc với văn hóa, lịch sử, kiến trúc, trang phục riêng biệt. Tuy nhiên, việc tập trung vào bối cảnh khiến đôi lúc tác giả chưa xoáy sâu nội tâm từng nhân vật và sự phát triển tâm lý của họ.

Cao Việt Quỳnh sinh tại Hà Nội, hiện sống ở TP HCM, có mẹ là nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang. Năm 2022, bộ tiểu thuyết ba tập Người sao chổi của tác giả nhận giải Sách Quốc gia, được giới thiệu tại Hội sách bản quyền quốc tế Bangkok lần thứ 20, Hội sách quốc tế Bắc Kinh lần thứ 30.

Sau Lục địa rồng, tác giả đang hoàn thiện bộ tiểu thuyết Người lái xe của Merlin. Trong những bộ đề cương lên ý tưởng và kế hoạch của các sáng tác tiếp theo, tác giả vẫn dự định viết theo thể loại kỳ ảo fantasy hoặc khoa học viễn tưởng (sci-fi). Cao Việt Quỳnh cho biết những yếu tố hư cấu đem lại cho bản thân sự tự do, thỏa sức sáng tạo. Ở một cuộc giao lưu năm 2022, tác giả từng nói: "Khi viết, tôi có thể tạo ra thế giới của riêng mình. Tôi có thể tưởng tượng, dẫn dắt nhân vật, từ đó sẽ điều khiển được mọi thứ trong câu chuyện đó".

Nhà văn trẻ Cao Việt Quỳnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hội Nhà văn TP HCM cũng trao giải Văn học trẻ cho truyện dài Lân tinh (Giai Du). Hạng mục Văn học dịch thuộc về tiểu thuyết Hoang mạc Tartar (Dino Buzzati, dịch giả Hương Châu). Giải Lý luận phê bình dành cho tác phẩm Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 - những điều đọng lại trong con mắt nhắm (Văn Thành Lê). Giải thưởng Thơ được trao cho tập Những ngọn gió biên cương (Trần Mai Hường). Mỗi hạng mục kèm mức thưởng là 10 triệu đồng.

Giải Văn xuôi gọi tên tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng (Trương Anh Quốc) cùng tiền thưởng 12 triệu đồng. Hạng mục Tặng thưởng có bốn tác phẩm, mỗi tác giả nhận 5 triệu đồng, gồm tiểu thuyết Miền cỏ tranh (Nguyễn Minh Ngọc), hồi ký Những ngày ở Paris (Nguyễn Hoài Nam), trường ca Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh (Châu La Việt), tiểu thuyết Khi đàn sếu bay về phương Nam (Lisa Ridzén, Minh Khôi chuyển ngữ).

Dịp này, Hội cũng kết nạp thêm 21 nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình, dịch giả.

Phương Linh