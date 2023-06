Tiểu thuyết kinh điển về danh họa Michelangelo

"Thống khổ và phiêu linh" - tác phẩm thành công nhất của nhà văn Irving Stone - tái hiện cuộc đời vinh quang lẫn bi thương của danh họa Michelangelo.

Ấn phẩm phát hành trong nước tháng 6, do Nguyễn Minh biên dịch. Tiểu thuyết gia Mỹ Irving Stone lột tả mảng sáng lẫn tối trong cuộc đời, sự nghiệp của Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564) - họa sĩ, nhà thơ, nhà điêu khắc kiêm kiến trúc sư bậc thầy Italy.

Michelangelo xuất thân từ gia đình quý tộc tầm trung, yêu nghệ thuật từ bé nhưng không được cha ủng hộ. 13 tuổi, cậu được danh họa Domenico Ghirlandaio nâng đỡ tài năng, vài năm sau đó thăng hoa sự nghiệp nhờ sự hỗ trợ nguồn lực của Lorenzo de' Medici - người cai trị Florence, quyền lực nhất Italy bấy giờ. Danh họa tận tụy với đam mê, tập trung vào chủ đề thần và thiên đường - những đấng tối cao ông luôn tôn kính, đồng thời thường mài giũa tượng từ đá cẩm thạch carrara.

Tác giả cũng đưa người đọc đến với năm tháng Michelangelo trở thành "người khổng lồ thời Phục Hưng" hay được người đương thời gọi là Il Divino (đấng thiêng liêng) nhờ loạt tác phẩm như: tượng điêu khắc David khỏa thân, kiệt tác Pietà (Đức mẹ sầu bi), tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh, bích họa trên trần nhà nguyện Sistine, bức họa Phán xét cuối cùng hay lăng mộ của Julius II...

Bên cạnh sự nghiệp vĩ đại, ông trải qua nhiều bi thương, chưa từng kết hôn và có con, thậm chí bị đồn có nhiều người tình đồng giới. Khi người bạn thân thiết Giovanni de' Medici qua đời ở tuổi 19, Michelangelo mất nhiều năm nguôi ngoai, vực dậy tinh thần.

Trang sách cũng tái hiện nỗi đau, hối tiếc của danh họa khi không thể chịu tang anh trai - người thân cuối cùng - vì phải hoàn thiện tác phẩm trên trần nhà nguyện Sistine. Những ngày cuối đời, ông nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều do bạn thân và người hầu hỗ trợ

Bìa cuốn "Thống khổ và phiêu linh", do công ty Văn hóa Đông A và NXB Hội nhà văn liên kết xuất bản. Trước đó, đơn vị này từng giới thiệu độc giả Việt cuốn Khát vọng sống - tiểu thuyết tái hiện cuộc đời danh họa Van Gogh Ảnh: Đông A

Tờ Bookwormex nhận xét tác phẩm của Irving Stone "xuyên qua thời Phục hưng, đến với hành trình kỳ vĩ và ngặt nghèo của người nghệ sĩ nỗ lực tìm đường sống cho mình, bất chấp mọi khó khăn, thách thức".

Trong khi The Saturday Review nhận định nhà văn đã sáng tạo cuốn tiểu thuyết quan trọng và lý thú, tô điểm cho câu chuyện bằng đường nét tự do, táo bạo.

Để tái hiện cuộc đời "nghệ sĩ phương Tây đầu tiên được xuất bản tiểu sử ngay khi còn sống", nhà văn Irving Stone mất bốn năm nghiên cứu tư liệu, sang tận Italy lần theo dấu tích danh họa, thậm chí học cách tạc tượng cẩm thạch. Chỉ hai năm sau ngày ra mắt, Thống khổ và phiêu linh đã phát hành hàng triệu cuốn, nhanh chóng được chuyển thể thành phim điện ảnh.

Irving Stone (1903-1989) được vinh danh là bậc thầy "tiểu thuyết hóa cuộc đời" các danh nhân thế giới. Năm 22 tuổi, ông bỏ học tiến sĩ kinh tế để theo đuổi đam mê viết lách thuở thiếu thời. Ban đầu, ông thử sức ở mảng sáng tác kịch nhưng không thành công, chỉ đến khi tiểu thuyết Khát vọng sống (Lust for Life, 1934) ra đời, tên tuổi ông mới được công chúng biết đến.

Trước khi viết về một vĩ nhân, nhà văn thường dành 2-3 năm hoặc hơn để nghiên cứu cuộc đời họ. Suốt 50 năm cầm bút, Irving Stone khắc họa nhiều chân dung nhân vật, trong đó có Van Gogh ở cuốn Lust for Life (1934), Jack London trong Sailor on Horseback (1938), Abraham Lincoln với Love is Eternal (1954). Sách của Irving Stone từng bán hơn 30 triệu bản, được dịch sang gần 40 ngôn ngữ.

Thiên Lam