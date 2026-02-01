Tiểu thương trả lại 1,3 cây vàng nhặt được

Quảng TrịTrên đường đi lấy hàng, bà Phan Thị Chiên nhặt được một lắc vàng nặng 1,3 cây và sau đó đã tìm được người đánh rơi để trả lại.

Khoảng 4h30 ngày 1/2, bà Phan Thị Chiên, 44 tuổi, trú thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Thủy, trên đường đến chợ Hồ Xá, xã Vĩnh Linh lấy hàng thì phát hiện một chiếc lắc vàng rơi dưới đất, to bằng hai ngón tay, dài gần một gang tay.

Lắc vàng nặng 1,3 cây được bà Chiên trả lại cho người đánh rơi. Ảnh: Minh Anh

Nhận thấy tài sản có giá trị lớn, bà Chiên gọi điện thông báo cho các tiểu thương quen tại chợ Hồ Xá để hỏi ai bị mất. Khoảng một giờ sau, một tiểu thương cho biết chiếc lắc vàng là của ông Vũ Hồng Việt, 55 tuổi, buôn bán tại chợ, và cung cấp số điện thoại để hai bên liên hệ. Ông Việt trước đó đã làm rơi vòng tay trong lúc bốc hàng lên xe tải.

Chiếc lắc vàng nặng 1,3 cây, theo ông Việt được mua từ lâu, trị giá hiện hơn 200 triệu đồng. Khi nhận lại tài sản, ông bày tỏ vui mừng và cảm ơn bà Chiên.

Đắc Thành