Tiểu thương dùng loa thông báo để giữ chân khách hàng

Loa thông báo chuyển khoản xác nhận bằng âm thanh, hạn chế nhầm lẫn, giữ trải nghiệm thanh toán liền mạch, được nhiều tiểu thương lựa chọn khi đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hiện đại.

Trong nhịp sống bận rộn, người dùng - đặc biệt nhóm trẻ, ưu tiên trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi trong mọi hoạt động. Hoài An (nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết, từng bỏ qua một quán ăn vì phải xếp hàng chờ thanh toán quá lâu. Có lần khác, cô đổi quán vì nơi đó không chấp nhận chuyển khoản.

Thảo Vy (sinh viên, TP HCM) và nhiều bạn bè không còn thói quen giữ tiền mặt nên thường ưu tiên những quán chấp nhận chuyển khoản. Dù đi ăn hay mua sắm, Vy chỉ cần mang theo điện thoại, thao tác nhanh gọn, không mất thời gian đếm tiền lẻ hay chờ trả lại tiền thừa.

Loa thông báo chuyển khoản tích hợp cùng mã QR. Ảnh: MoMo

Theo nhiều chuyên gia, thanh toán không còn là bước cuối đơn thuần, mà trở thành điểm chốt giữ chân khách. Nhằm giúp khách hàng thanh toán tiện lợi hơn, nhiều chủ quán đã treo mã QR để hỗ trợ chuyển khoản. Tuy vậy, nỗi lo vẫn hiện hữu, chỉ cần tin nhắn báo chậm hoặc hình ảnh giao dịch giả, người bán có thể mất một khoản tiền, thậm chí ảnh hưởng đến niềm tin với khách quen.

Ông Nguyễn Phúc Anh, chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở Cầu Giấy (Hà Nội), từng trải qua rắc rối này. Cuối tháng 11/2024, sau khi kiểm tra sổ sách, ông phát hiện thất thoát hơn 10 triệu đồng dù nhân viên đã lưu ảnh từng giao dịch. Một số giao dịch bị lỗi, tiền được hoàn ngược. Còn lại là ảnh chuyển khoản giả, không khớp với sao kê ngân hàng.

Sau sự cố đó, ông Phúc Anh đã thay đổi cách xác nhận thanh toán. Theo ông, không thể cứ dựa vào ảnh chụp hay tin nhắn báo chậm. "Có tiếng loa báo giao dịch thành công, cả tôi lẫn khách đều yên tâm", ông nói.

Tương tự ông Phúc Anh, không ít tiểu thương nhanh chóng tìm đến các giải pháp xác thực giao dịch rõ ràng và tức thì. Trong đó, loa thông báo chuyển khoản trở thành lựa chọn được ưa chuộng nhờ khả năng xác nhận bằng âm thanh, hạn chế nhầm lẫn, giúp khách an tâm và không bị gián đoạn.

Bà Hằng, chủ quán bún tại TP HCM, cho biết từ khi dùng loa báo tiền, bà không còn phải vừa bận tay bán hàng vừa canh điện thoại. Khách cũng yên tâm hơn vì biết giao dịch đã thành công, không phải chờ đợi tin báo xác nhận từ ngân hàng. Cuối ngày bà dùng luôn tính năng báo cáo thu chi để kiểm tra dòng tiền.

Ngoài việc thông báo giao dịch tức thời, một số đơn vị hiện tích hợp thêm tiện ích đi kèm: quản lý thu chi minh bạch, báo cáo doanh thu cuối ngày cho đến các gói hỗ trợ vốn nhỏ. Đơn cử như MoMo, ngoài loa thông báo chuyển khoản, nền tảng còn cho phép tiểu thương tiếp cận hạn mức ví trả sau 10-20 triệu đồng, để nhập thêm hàng vào mùa cao điểm, hay khi có khuyến mãi lớn.

Đại diện MoMo đánh giá, nhờ các dịch vụ này, khâu thanh toán trở nên mượt mà, việc quản lý dòng tiền và xoay vòng vốn cũng chủ động, an toàn hơn. Về dài hạn, chiếc loa nhỏ trên quầy vừa giải quyết được nỗi lo trước mắt, còn mở ra con đường để tiểu thương nâng cao năng lực quản trị, giữ chân khách hàng và củng cố vị thế cạnh tranh.

Hoàng Đan