Tiểu thương cảng ở Phú Quốc bức xúc vì 'bị thu phí quá cao'

Kiên GiangTiểu thương bán hàng rong tại cảng An Thới, TP Phú Quốc bị yêu cầu đóng phí 60 triệu mỗi tháng thay vì chỉ 500.000 như trước khiến nhiều người bức xúc.

Bà Bùi Phượng Liên, bán hàng rong tại cảng cho biết lúc trước bà chỉ đóng 500.000 đồng mỗi tháng. Nay đơn vị quản lý mới đưa ra mức phí 60 triệu đồng một tháng (gấp 120 lần), đóng trước ba tháng. "Chúng tôi chỉ bán ly nước 10.000-15.000 đồng, mỗi ngày doanh thu chưa tới một triệu thì lấy đâu mấy chục triệu đóng phí", bà Liên nói.

Tương tự, ông Tuấn chủ cano đưa rước khách du lịch, cho biết lúc trước thuê theo m2 để neo tàu với giá hơn một triệu đồng, nay có giá 2-10 triệu đồng, tuỳ theo số ghế trên tàu. Hành khách cũng bị cảng thu 35.000 đồng một lượt trong khi trước đó được miễn phí. "Với mức thu quá cao này, du khách sẽ giảm dần. Cuộc sống của hàng trăm chủ tàu sẽ lao đao theo", ông Tuấn nói.

Tàu chở khách du lịch neo đậu tại cảng An Thới. Ảnh: Dương Đông

Việc tăng mức phí quá cao là nguyên nhân dẫn đến xô xát giữa các tiểu thương và đơn vị quản lý cảng vào hôm qua, ngay trước thời điểm áp dụng mức phí mới. Vụ việc khiến 5 người bị thương. Chính quyền địa phương cho biết công an đã mời 17 bảo vệ cảng lên làm việc.

Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch UBND phường An Thới, TP Phú Quốc cho biết trước đây cảng do nhà nước quản lý, vừa bàn giao cho Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới - đơn vị trúng thầu với giá 960 tỷ đồng, khai thác trong 50 năm.

"Tiểu thương phản ứng do giá thuê quá cao so với trước", ông Minh nói và cho biết đơn vị quản lý cảng đã thông báo tạm dừng triển khai thu phí mới để đối thoại với các tiểu thương.

Một lãnh đạo UBND TP Phú Quốc, cho biết cảng An Thới do Cục Hàng Hải quản lý, khai thác. Vụ xô xát hôm qua xảy ra do việc chuyển giao đơn vị khai thác mới chưa phối hợp tốt với chính quyền địa phương. Sắp tới thành phố sẽ báo cáo UBND tỉnh, kiến nghị Cục có giải pháp ổn định trật tự, khai thác cảng đúng quy định, tránh gây bức xúc cho người dân, du khách.

An Thới là cảng biển tổng hợp lớn nhất tại Phú Quốc do Nhà nước đầu tư kinh phí hơn 120 tỷ đồng, thêm gần 160 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng. Cảng hoàn thành năm 2012, công suất thiết kế 280.000 tấn hàng hóa và 440.000 hành khách mỗi năm. Đây cũng là cảng duy nhất tại Phú Quốc có thể tiếp nhận tàu biển có tải trọng đến 3.000 DWT và khu bến chuyển tải (bến phao) cho tàu 30.000 DWT.

