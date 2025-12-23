Tiểu thương bật khóc nhìn chợ cháy lúc rạng sáng

Khoảng 4h30, hỏa hoạn bùng phát tại chợ Xanh Định Công, phường Phương Liệt (trước đây là phường Định Công, quận Hoàng Mai). Lửa lan nhanh trong khu vực nhiều gian hàng vải, đồ mã; sau gần 2 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.
Chị Phạm Phương Thùy, nhà đối diện chợ, cho biết gần 4h đã thấy khói bốc lên, chỉ khoảng 30 phút sau khói lửa dày đặc. “Tôi kịp hô hoán báo cháy, gọi mọi người dậy để sang cắt điện khu chợ”, chị nói.
Khoảng 4h30, hỏa hoạn bùng phát tại chợ Xanh Định Công, phường Phương Liệt (trước đây là phường Định Công, quận Hoàng Mai). Lửa lan nhanh trong khu vực nhiều gian hàng vải, đồ mã; sau gần 2 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.
Chị Phạm Phương Thùy, nhà đối diện chợ, cho biết gần 4h đã thấy khói bốc lên, chỉ khoảng 30 phút sau khói lửa dày đặc. “Tôi kịp hô hoán báo cháy, gọi mọi người dậy để sang cắt điện khu chợ”, chị nói.
Khói bốc cao và lửa lan nhanh bên cạnh những dãy nhà trọ của người dân xây kiên cố sát cạnh chợ.
Tám xe chữa cháy cùng hàng chục phương tiện khác đã được huy động tới hiện trường. Lực lượng chức năng dùng vòi phun công suất lớn, phá cửa các ki-ốt để dập tắt lửa sâu bên trong.
Khói bốc cao và lửa lan nhanh bên cạnh những dãy nhà trọ của người dân xây kiên cố sát cạnh chợ.
Tám xe chữa cháy cùng hàng chục phương tiện khác đã được huy động tới hiện trường. Lực lượng chức năng dùng vòi phun công suất lớn, phá cửa các ki-ốt để dập tắt lửa sâu bên trong.
Khu chợ có hai mặt giáp nhà dân, một cửa phụ thông ra phố Trịnh Đình Cửu, mặt chính là cổng chợ trên phố Trần Nguyên Đán. Toàn bộ khu vực cổng chợ bị cháy rụi, lối vào bị tôn che kín.
Khu chợ có hai mặt giáp nhà dân, một cửa phụ thông ra phố Trịnh Đình Cửu, mặt chính là cổng chợ trên phố Trần Nguyên Đán. Toàn bộ khu vực cổng chợ bị cháy rụi, lối vào bị tôn che kín.
Chị Hoa (trái) khóc nấc khi hay tin ki-ốt bán đồ thờ của gia đình trong chợ đã bị lửa thiêu rụi.
Chị Hoa (trái) khóc nấc khi hay tin ki-ốt bán đồ thờ của gia đình trong chợ đã bị lửa thiêu rụi.
Những hàng nông sản còn sót lại được người dân di chuyển ra ngoài.
Những hàng nông sản còn sót lại được người dân di chuyển ra ngoài.
Đồ đạc trong các gian hàng vương vãi trên đường và lối đi. Toàn bộ ki-ốt bị cháy rụi, các giá kim loại, quầy hàng bị lửa nung nóng, biến dạng và đổi màu.
Đồ đạc trong các gian hàng vương vãi trên đường và lối đi. Toàn bộ ki-ốt bị cháy rụi, các giá kim loại, quầy hàng bị lửa nung nóng, biến dạng và đổi màu.
Lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, cấm đường, khoảng 7h15 đám cháy cơ bản được khống chế.
Lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, cấm đường, khoảng 7h15 đám cháy cơ bản được khống chế.
Phạm Chiểu - Huy Mạnh