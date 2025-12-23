Tiểu thương bật khóc nhìn chợ cháy lúc rạng sáng

Khoảng 4h30, hỏa hoạn bùng phát tại chợ Xanh Định Công, phường Phương Liệt (trước đây là phường Định Công, quận Hoàng Mai). Lửa lan nhanh trong khu vực nhiều gian hàng vải, đồ mã; sau gần 2 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Chị Phạm Phương Thùy, nhà đối diện chợ, cho biết gần 4h đã thấy khói bốc lên, chỉ khoảng 30 phút sau khói lửa dày đặc. “Tôi kịp hô hoán báo cháy, gọi mọi người dậy để sang cắt điện khu chợ”, chị nói.