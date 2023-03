Hàng loạt sạp ở An Đông Plaza đóng cửa đòi miễn giảm phí thuê

TP HCMGần 2.700 sạp ở An Đông Plaza sáng nay đồng loạt đóng cửa, đòi miễn phí thuê năm 2023 và giảm 30% cho các năm tiếp theo vì sức mua yếu.

Các tiểu thương ở đây cho biết trước dịch, trung tâm này có hàng nghìn lượt khách ghé mua, nay số lượng chỉ 100-300 người một ngày. Doanh số các cửa hàng đều giảm 60-80%.

"Chúng tôi đã gửi đơn 3 lần lên ban quản lý xin được miễn một năm không đóng phí sạp, từ 2024 trở đi, giảm 30% so với mức giá gốc của hợp đồng năm 2016 (lần ký hợp đồng gần nhất) nhưng không được giải quyết thỏa đáng", một tiểu thương nói.

Trước đó, ngày 21/3, ban quản lý An Đông Plaza đã thông báo sẽ giảm 30-35% trên giá thuê mới cho mỗi sạp. Tuy nhiên, tại buổi đối thoại với ban quản lý chợ sáng nay, hầu hết tiểu thương không hài lòng với mức giảm này. Theo họ, mức giá vừa được đề xuất giảm dựa trên giá thuê mới ban hành tuần trước.

Ông Hưng, chủ một sạp quần áo và bốn kho hàng ở lầu 3 An Đông Plaza, nhìn nhận mức giảm mới chỉ là "chiêu trò". Ông dẫn chứng một trong bốn kho của ông được thông báo giá thuê tháng 4 là 15 triệu đồng - tăng 35% so với mức cũ (giá thuê tháng 1-3 là 11 triệu đồng). Nên khi áp dụng mức giảm mới thì ông coi như không được giảm gì.

Ngoài ra, ban quản lý chỉ cho ký thuê 6 tháng hoặc một năm chứ không cho thuê dài hạn 5 năm như trước. "Đây là mức giảm đối phó và họ có thể tăng bất cứ lúc nào sau khi hết hợp đồng 6 tháng hoặc một năm", ông Hưng nói.

Chục năm kinh doanh tại đây, ông cho biết chỉ có lãi vài năm đầu. Từ 2019 đến nay, ảnh hưởng dịch bệnh, doanh số cửa hàng ông giảm 80%. Vài tháng nay, công ty tiếp tục gồng lỗ.

Hàng loạt sạp ở An Đông Plaza đóng cửa sáng 22/3. Ảnh: Thi Hà

Bà Lan, chủ hai sạp giày dép tại lầu 1, cũng cho biết vài ngày trước nhận được thông báo giá thuê cho kỳ mới với mức không đổi so với hiện tại. Cụ thể, mỗi sạp diện tích 2-3 m2 có giá tái ký là 21,7 triệu đồng một tháng (ký trong 6 tháng hoặc một năm).

Theo bà Lan, do là người thuê lâu năm và kỳ cũ đã đóng tiền thuê trước 5 năm nên giá kỳ mới không tăng như các tiểu thương khác. Dẫu vậy, bà cho rằng mức giá mới này không phù hợp với giai đoạn khó khăn hiện nay.

Bà cho biết, hiện mỗi ngày sạp của bà chỉ bán được 30-40 đôi dép sỉ, trong khi giai đoạn trước dịch mỗi ngày bán 300-400 đôi. "Tháng này, tiền hàng không đủ để đóng phí sạp và tôi đang phải dùng tiền cá nhân để trả lương nhân viên" bà Lan cho hay và mong muốn có chính sách miễn, giảm giá thuê sạp hợp lý.

Tiểu thương trưng biển phản đối tại buổi đối thoại với ban quản lý sáng 22/3 ở An Đông Plaza. Ảnh: Thi Hà

Theo ghi nhận của VnExpress, đã có khoảng 15-30% quầy sạp bán giày dép, áo quần, đồ lưu niệm tại trung tâm thương mại này đóng cửa từ Tết Nguyên đán đến nay. Một số tiểu thương cho biết, nhiều cửa hàng 20 ngày không một khách ghé. Trong khi đó, mỗi sạp bình quân thuê 2-5 nhân viên.

"Chúng tôi đã gắn bó nơi đây 10-19 năm nên không muốn ngừng kinh doanh thời điểm này. Nếu ban quản lý vẫn không đồng cảm, chúng tôi sẽ phải dời đi nơi khác.", một tiểu thương nói.

Trả lời các bức xúc của tiểu thương, bà Trần Thị Thanh Thúy, Giám đốc An Đông Plaza, cho rằng trước đó đã nhiều lần giảm giá cho tiểu thương. Từ 2022 đến nay, công ty đã hỗ trợ tiểu thương miễn phí giá thuê sạp. Chiều tối 21/3, công ty đã thông báo mức giảm cho từng sạp cụ thể. Tuy nhiên, các tiểu thương vẫn chưa hiểu rõ vấn đề nên đóng cửa hàng loạt và họ sẽ là người chịu thiệt hại.

Do đó, bà khuyên tiểu thương bình tĩnh và xem xét thấu đáo. Đồng thời, ban quản lý đề nghị tiểu thương mở cửa trở lại để người tiêu dùng có thể mua hàng. Riêng với đề xuất miễn phí thuê sạp năm nay và giảm 30% từ năm sau trên giá gốc 2016, bà cho biết sẽ trình Hội đồng quản trị và có thông báo gửi tới tiểu thương sau.

Bà Trần Thị Thanh Thúy Giám đốc An Đông Plaza trả lời thắc mắc của tiểu thương. Ảnh: Thi Hà

Trước đó, ngày 10/2, các tiểu thương tại đây cũng đã tụ họp tại tòa nhà An Đông Plaza bày tỏ lo lắng về việc tiền thuê quầy sạp kinh doanh tăng mạnh và không minh bạch.

Năm 2014, ban quản lý An Đông Plaza cũng từng tăng giá thuê sạp lên gấp 8 lần so với giai đoạn 10 năm trước khiến tiểu thương phản đối. Sau đó, hai bên đã cùng nhau thỏa thuận lại mức giá hợp lý.

An Đông Plaza do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông Plaza quản lý (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), tọa lạc tại đường An Dương Vương, quận 5 (TP HCM). Tòa nhà được xây dựng từ 2004, cao 22 tầng nhưng chỉ có 5 tầng kinh doanh giày dép, mỹ phẩm, vàng bạc, đồ trang trí với khoảng 2.700 sạp. Mỗi sạp ở đây đang có giá thuê từ 1,3-2,5 tỷ đồng cho 5 năm.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Thi Hà