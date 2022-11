Tiêu Thục Thận: 'Nhà chồng từng chê tôi vì quá khứ ngồi tù'

Tiêu Thục Thận, sao Đài Loan đóng "Bích huyết kiếm", cho biết vợ chồng đi qua nhiều sóng gió, như cha mẹ phản đối, bệnh tật.

Trên Next Apple ngày 16/11, diễn viên 46 tuổi cho biết thời gian chứng minh cho tình cảm giữa cô và chồng kém 15 tuổi - Lương Hiên An. Khi họ quyết định kết hôn, cha mẹ Lương Hiên An phản đối dữ dội vì Tiêu Thục Thận từng ngồi tù. Bấy giờ, Lương Hiên An phải ăn ngủ ở nhà Tiêu Thục Thận, đêm giao thừa cũng không thể về nhà.

Bất chấp phản đối, anh đăng ký kết hôn với Tiêu Thục Thận. Sau 5 năm, cha mẹ Hiên An dần thay đổi định kiến về con dâu. Hiện quan hệ Tiêu Thục Thận và cha mẹ chồng êm đẹp. Điều cô nuối tiếc nhất là dù đã áp dụng nhiều phương pháp, cô chưa thể sinh con. Diễn viên nói: "Cha mẹ chồng muốn có cháu bế nhưng biết sức khỏe tôi không tốt, họ không gây áp lực cho tôi, cha mẹ chỉ mong chúng tôi bình an, hạnh phúc bên nhau".

Vợ chồng Tiêu Thục Thận. Ảnh: Next Apple

Thục Thận tiết lộ Lương Hiên An ân cần, dịu dàng với cô. Từ cuối năm 2018, cô thường đau ốm, từng phải nhập viện phẫu thuật. Bất kể ngày đêm, Hiên An chăm lo cô từng li từng tí. Có đợt sau phẫu thuật, Lương Hiên An phải dậy đêm liên tục để dìu vợ vào nhà vệ sinh, hơn 20 ngày không ngủ yên giấc.

Nữ diễn viên cho biết vợ chồng không gặp áp lực kinh tế do cô có tiền tiết kiệm, nhà cho thuê ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện Thục Thận còn kinh doanh cơ sở làm đẹp. Trong khi Lương Hiên An công việc không ổn định, tháng kiếm được tiền, tháng không. Tiêu Thục Thận không gây áp lực cho chồng, để anh được thoải mái. Diễn viên tiết lộ cha chồng từng phàn nàn cô "quá chiều chồng", khiến Hiên An chưa nỗ lực kiếm tiền, chăm lo gia đình hơn.

Tiêu Thục Thận: 'Cha mẹ chồng từng chê tôi vì quá khứ ngồi tù' MV "Dáng hình hạnh phúc" của Tiêu Thục Thận. Video: Rock Records

Tiêu Thục Thận - Lương Hiên An đăng ký kết hôn hồi tháng 11/2017. Họ quen nhau khi Thục Thận đặt xe taxi của Hiên An qua ứng dụng. Lương Hiên An từng nói anh thích sự đơn giản, chân thành của Tiêu Thục Thận.

Người đẹp gia nhập làng giải trí năm 23 tuổi, được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất qua các phim Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu... Ngoài đóng phim, Thục Thận phát hành một số MV. Thập niên 2000, cô được mệnh danh "Nữ hoàng gợi cảm xứ Đài".

Thục Thận trên thảm đỏ thập niên 2000. Ảnh: LTN

Sự nghiệp của Tiêu Thục Thận xuống dốc vì cô nghiện ma túy. Tháng 5/2011, diễn viên nhận phán quyết một năm bảy tháng tù vì tái sử dụng ma túy. Nhờ cải tạo tốt, cô được trả tự do hồi tháng 7/2012.

Như Anh (theo Next Apple)