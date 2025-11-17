Tiêu thụ ôtô đạt kỷ lục từ đầu 2025

Tháng 10, toàn ngành bán ra hơn 63.500 xe, mức cao nhất từ đầu năm, riêng VinFast chiếm 32% thị phần, áp đảo Toyota, Hyundai.

Thị trường ôtô Việt khởi đầu quý cuối 2025 với đà khởi sắc khi doanh số hầu hết các hãng xe đều tăng trưởng mạnh so với tháng 9. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các hãng nhập khẩu bán ra 37.910 xe trong tháng 10, tăng 24%. Hyundai bán 5.260 xe, tăng 22%.

Riêng VinFast, con số 20.380 xe bán ra trong tháng 10 dẫn đầu toàn ngành, cũng là cao nhất từ đầu năm. Lượng bán một tháng của hãng thậm chí bằng các hãng khác bán trong một quý. Doanh số này của VinFast tăng 46% so với tháng 9.

Tổng hợp số liệu của ba hãng, tổ chức trên, toàn ngành tiêu thụ 63.550 xe trong tháng 10, mức kỷ lục từ đầu 2025. Số lượng này tương đương mỗi phút có hơn một mẫu ôtô được bán ra.

Số liệu lũy kế của toàn thị trường tính đến tháng 10 là 454.659 xe, chưa bao gồm nhiều hãng không thuộc các tổ chức nêu trên. Do VinFast không công bố số liệu tháng 10/2024 nên chưa rõ mức tăng trưởng cụ thể của toàn ngành.

Riêng VAMA và các hãng nhập khẩu bán 289.333 xe, tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi Hyundai giảm gần 16% với 41.062 xe bán ra trong 10 tháng đầu 2025. Còn VinFast, lượng bán lũy kế sau 10 tháng đạt 124.264 xe, vượt doanh số của cả năm 2024 (hơn 87.000 xe).

Với đà doanh số như hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường 2025 (còn hai tháng) có thể tái lập thành tích hơn nửa triệu xe bán ra của năm 2022 (508.547 xe). Hiệu ứng từ các chương trình giảm giá, khuyến mãi từ hãng lẫn đại lý cộng thêm nhu cầu tăng của thị trường vào thời điểm cuối năm giúp thanh khoản thị trường tăng trưởng mạnh.

Khách hàng tham khảo xe tại một đại lý Kia ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Thị trường 10 tháng qua nhìn chung sôi động hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng trưởng các hãng không đồng đều. Bên cạnh lượng bán kỷ lục hơn 100.000 xe của VinFast - điều trước đây chưa từng xuất hiện với một hãng trong một năm - nhiều hãng như Toyota, Ford cũng tăng trưởng doanh số, lần lượt 17%, 14%. Trong khi các hãng có thị phần cao của ngành xe như Mitsubishi, Hyundai, Kia, Mazda lại giảm.

Hai hãng Hàn có mức giảm doanh số cao hàng đầu thị trường, lần lượt 22% và 16% sau 10 tháng đầu 2025. Điều này càng tô đậm thêm sự suy giảm về thị hiếu của khách Việt đối với Kia, Hyundai bắt đầu từ 2024.

Thành Nhạn