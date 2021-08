Tiêu thụ nông sản các tỉnh miền Bắc gặp khó

Do ảnh hưởng Covid-19, giá thu mua một số loại nông sản tại miền Bắc đang giảm, việc tiêu thụ cũng không thuận lợi.

Đây là một trong những thông tin trong báo cáo của Tổ công tác (tổ 3430) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra hôm 30/8.

Cụ thể, tại Lào Cai, giá bán rau xanh giảm khoảng 1.000-2.000 đồng một kg và tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm. Mặt hàng chuối tiêu xanh từ nay đến cuối năm dự kiến thu hoạch khoảng 17.500 tấn, tập trung vào tháng 9-11, nhưng hiện Trung Quốc dừng nhập khẩu nên khó khăn trong tiêu thụ. Trong tháng 9, có khoảng 2.000 tấn chuối sau thu hoạch sẽ phải tìm thị trường trong nước để bán.

Tương tự tại Lai Châu, do Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu, khiến sản lượng chuối tồn đọng khoảng 3.000 tấn và tháng tới dự kiến thu hoạch thêm 4.000 tấn. Mặt hàng chè khô cũng tồn kho khoảng 2.400 tấn gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất sơ chế chè. Việc tiêu thụ các mặt hàng thuỷ sản chất lượng cao như cá tầm, cá hồi, cá nheo, cá lăng cũng còn hạn chế.

Giá chè qua chế biến các loại ở Thái Nguyên cũng giảm 10-15%, giá lợn hơi giảm 20.000-30.000 đồng một kg. Việc cung ứng, tiêu thụ rau của một số hợp tác xã sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh cũng gặp khó khi lượng cung cấp cho các bếp ăn tập thể, siêu thị, nhà hàng giảm.

Một số loại nông sản đang trong vụ thu hoạch như na (khoảng 6.500 tấn), nhãn (5.500 tấn) sản lượng lớn tập trung tại một số địa phương như Võ Nhai, Đồng Hỷ... cần được thúc đẩy tiêu thụ.

Với Nghệ An, hiện cũng đang có khoảng 600.000 con lợn trọng lượng từ 75 kg trở lên đang cần tiêu thụ. Giá lợn hơi giảm mạnh, chỉ còn 55.000 đồng một kg, thấp hơn giá thành sản xuất. Năng suất, sản lượng rau, củ quả các loại đều tăng so với cùng kỳ năm trước do thời tiết thuận lợi nhưng thị trường tiêu thụ trong nước giảm, dồn vụ thu hoạch, liên kết sản xuất còn hạn chế...

Trong khi đó, giá vật tư sản xuất lại tăng. Theo Tổ 3430, nguyên nhân là vận chuyển, lưu thông ra vào trong nội tỉnh và giữa các tỉnh thành gặp khó khăn. Hiện phân bón đã tăng 20-50% so với cùng kỳ 2020; thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng 30% so với đầu năm và có xu hướng tăng tiếp; thức ăn thuỷ sản tăng 20-30% so với cùng kỳ...

Để giải quyết, Tổ công tác kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán với các cơ quan chức năng Trung Quốc sớm lưu thông nông sản để người dân yên tâm sản xuất.

Đồng thời tổ kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp tháo gỡ chi phí logistics trong xuất khẩu hàng hóa; đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm nông sản tại địa phương - nơi có hoạt động của doanh nghiệp.

Tổ cũng đề xuất hỗ trợ giảm ít nhất một nửa chi phí điện cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến đang duy trì 3 tại chỗ, nhất là các nhà máy, kho lạnh; đàm phán song phương với các nước đang xuất siêu nguồn thức ăn chăn nuôi sang Việt Nam có chính sách ưu đãi về thương mại...



Các địa phương cũng cần giải quyết triệt để ách tắc trong vận chuyển, lưu thông hàng hoá đầu vào, đầu ra; ưu tiên tiêm vaccine sớm cho lực lượng vận chuyển, người lao động liên quan để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa...

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, Hệ thống cơ sở dữ liệu cung cầu nông sản phía bắc đang được hoàn thiện để phê duyệt trước ngày 10/9.

Đức Minh