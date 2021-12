Tiêu thụ nhà ở tăng gấp sáu

TP HCMTháng 11, thành phố ghi nhận 2.431 căn hộ mới tung ra thị trường, bán được 68%, tăng gấp 6 lần so với tháng trước.

Báo cáo cập nhật thị trường nhà chung cư của DKRA Việt Nam cho biết, bước sang tháng thứ hai TP HCM dỡ phong tỏa, thị trường căn hộ thành phố đang vào guồng mùa cao điểm bán hàng với khoảng 2.431 căn được tung ra trong tháng 11. Nguồn cung mới này tăng gấp 6,6 lần so với tháng trước (chỉ có 371 căn được mở bán) và gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái (769 căn).

Thanh khoản thị trường sơ cấp (chủ đầu tư chào bán lần đầu) cũng cải thiện đáng kể so với tháng đầu tiên TP HCM dỡ phong tỏa. Lượng tiêu thụ nhà chung cư trong tháng 11 đạt khoảng 68% nguồn cung mới, tương đương 1.661 căn đã được giao dịch thành công, tăng gấp 6 lần so với tháng trước (chỉ bán được 279 căn) và tăng gấp 2,4 lần lượng tiêu thụ cùng kỳ năm 2020 (bán được 702 căn).

Đơn vị khảo sát cho biết, nguồn cung mới trong tháng 11 bùng nổ so với tháng trước song chỉ tập trung ở phân khúc căn hộ hạng A (nhà cao cấp) tại TP Thủ Đức, các khu vực khác không có nhiều biến động so với tháng trước. Căn hộ hạng C, nhà ở vừa túi tiền phục vụ nhu cầu ở thực vẫn tiếp tục vắng bóng trên thị trường trong tháng vừa qua.

Thị trường bất động sản TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Nguyên nhân tiêu thụ nhà ở tăng là do bước sang tháng thứ hai dỡ phong tỏa, các sự kiện mở bán chung cư trực tiếp bắt đầu được triển khai rộng rãi trở lại kèm theo yêu cầu tuân thủ biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh. Việc mở bán trực tiếp mang lại hiệu quả cao hơn so với mở bán trực tuyến (online) đã khiến lượng giao dịch nhà chung cư tại TP HCM tăng mạnh.

Trong khi đó, nếu tính gộp cả thị trường căn hộ TP HCM và các tỉnh giáp ranh, rổ hàng nhà chung cư lên đến 2.981 căn, gấp 3,8 lần tháng trước, trong đó Sài Gòn chiếm đến 82% rổ hàng. Tỷ lệ tiêu thụ chung toàn thị trường đạt 67% (khoảng 1.997 căn), gấp 5,2 lần so với tháng 10.

Bình Dương là tỉnh vệ tinh có nguồn cung nhà chung cư chào bán nhiều nhất so với các tỉnh kế cận TP HCM, song sức tiêu thụ nhà chung cư tại tỉnh giáp ranh này vẫn thấp hơn so với kỳ vọng của các chủ đầu tư. Để kích cầu trong mùa cao điểm bán hàng, các chủ đầu tư tung ra nhiều gói ưu đãi, trong đó có chính sách chiết khấu cho hình thức thanh toán nhanh (thanh toán 90-95% trên tổng giá trị tài sản).

DKRA Việt Nam đánh giá, thị trường sơ cấp có thể tiếp tục xu hướng tăng nguồn cung lẫn lực cầu trong tháng 12, là tháng cuối cùng của mùa cao điểm bán hàng năm 2021 khi hầu hết doanh nghiệp đều đang chạy nước rút bung hàng trước Tết. TP HCM sẽ tiếp tục phủ sóng phân khúc căn hộ giá cao trong khi các tỉnh giáp ranh sẽ trở thành thủ phủ nhà vừa túi tiền với giá bán bình dân hơn.

Trung Tín