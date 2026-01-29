Tiêu thụ nhà liền thổ TP HCM tăng gấp 20 lần trong quý cuối năm ngoái

Giao dịch nhà liền thổ tại TP HCM tăng gấp 20 lần trong quý IV/2025, nhờ nguồn cung dồi dào cùng chính sách bán hàng ưu đãi, theo Cushman&Wakefield.

Báo cáo thị trường nhà phố, biệt thự tại TP HCM của Cushman & Wakefield cho thấy, trong quý cuối năm 2025, phân khúc nhà liền thổ ghi nhận khoảng 1.535 căn mở bán mới, cao gấp hơn 50 lần so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 92% nguồn cung mới tập trung tại khu vực vùng ven cách trung tâm TP HCM khoảng 60 km, với sự xuất hiện của siêu dự án Green Paradise Cần Giờ. Phần nguồn cung còn lại, chiếm khoảng 8%, phân bổ rải rác tại khu Đông và quận Bình Tân cũ.

Cùng với nguồn cung, lực cầu nhà liền thổ cũng phục hồi mạnh. Trong quý IV/2025, lượng giao dịch nhà phố, biệt thự đạt khoảng 1.167 căn, tăng gấp hơn 20 lần so với quý III trước đó. Tỷ lệ hấp thụ tính trên nguồn cung mở bán đạt xấp xỉ 70%, phản ánh sức mua cải thiện rõ nét.

Số liệu từ JLL Việt Nam cũng cho thấy diễn biến tương tự, khi phân khúc nhà liền thổ ghi nhận hơn 2.000 căn được hấp thụ trong quý IV/2025, mức cao nhất ghi nhận kể từ năm 2022 đến nay. Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2023 đến hết quý III/2025, nguồn cung và lượng hấp thụ nhà liền thổ tại TP HCM đều duy trì ở mức rất thấp, thường dưới 500 căn mỗi quý.

Bất động sản khu Đông TP HCM, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lý giải sự phục hồi mạnh về thanh khoản, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao Cushman & Wakefield Việt Nam, cho biết quý IV/2025 đánh dấu bước ngoặt của thị trường nhà liền thổ khi nguồn cung và giao dịch đồng loạt quay trở lại sau thời gian dài bị "nén" bởi các vướng mắc pháp lý. Thanh khoản trong quý chủ yếu được dẫn dắt bởi một số dự án mới, nổi bật là Green Paradise Cần Giờ (Vingroup) và Gladia by The Waters – dự án hợp tác giữa Khang Điền và Keppel Land.

Trong đó, Green Paradise Cần Giờ thu hút sự quan tâm lớn nhờ mặt bằng giá cạnh tranh, khoảng 150 triệu đồng mỗi m2, giúp mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư mới. Còn Gladia by The Waters cung cấp khoảng 200 căn biệt thự, nhà phố với ưu thế xây dựng hoàn thiện, hạ tầng sẵn sàng bàn giao, là phân khu thấp tầng đầu tiên trong khu đô thị quy mô khoảng 30 ha có pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng từng căn.

Bên cạnh rổ hàng mới, thanh khoản nhà liền thổ tại các dự án hiện hữu cũng cải thiện nhờ loạt chính sách chiết khấu và hỗ trợ lãi suất được các chủ đầu tư đẩy mạnh vào dịp cuối năm. Đơn cử, Vạn Phúc Group áp dụng mức chiết khấu lên tới 28% cho khách hàng mua biệt thự, nhà phố tại Khu đô thị Vạn Phúc City, kèm ưu đãi cho phương thức thanh toán nhanh. Một dự án nhà thấp tầng quy mô khoảng 160 căn tại khu Tây TP HCM cũng đưa ra mức chiết khấu gần 20%, góp phần duy trì tỷ lệ hấp thụ tích cực dù nguồn cung tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Xét về giá bán, theo Cushman&Wakefield, giá nhà liền thổ sơ cấp trung bình quý vừa qua ghi nhận giảm hơn 50%, từ khoảng 13.014 USD (tương đương 319 triệu đồng) mỗi m2 xuống còn 6.330 USD (155 triệu đồng) mỗi m2. Mức giảm này chủ yếu xuất phát từ hiệu ứng "pha loãng" do nguồn hàng giá thấp từ Cần Giờ chiếm tỷ trọng áp đảo. Trên thực tế, giá bán tại các khu vực lõi của TP HCM vẫn duy trì ở mức cao, trong đó, khu Đông dẫn đầu với trung bình từ 13.214 USD (324 triệu đồng) mỗi m2.

Bước sang năm 2026, phân khúc nhà liền thổ được dự báo tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc hơn, trong bối cảnh các quy định mới siết chặt hoạt động đầu cơ và yêu cầu cao hơn về năng lực tài chính. Diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khả năng kiểm soát đầu cơ và tốc độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm. Việc cung – cầu tăng mạnh vào cuối năm 2025 được xem là tín hiệu thị trường đã đi qua vùng đáy thanh khoản, mở ra triển vọng tích cực cho giai đoạn 2026–2027.

Theo các đơn vị nghiên cứu, thời gian tới, TP HCM dự kiến có khoảng 4.500 căn nhà liền thổ gia nhập thị trường, chủ yếu đến từ các đại đô thị quy mô lớn tại khu vực ngoại vi như Cần Giờ và khu Tây Bắc, qua đó góp phần hạ nhiệt mặt bằng giá đã duy trì ở mức cao trong nhiều năm. Khi nguồn cung tiếp tục tập trung ở vùng ven, giá nhà liền thổ tại các khu vực này có thể giảm khoảng 9%, trong khi giá bán tại khu vực lõi trung tâm được dự báo vẫn duy trì xu hướng tăng, do tác động của bảng giá đất mới và tình trạng khan hiếm quỹ đất nội đô.

Phương Uyên