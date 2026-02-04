Bạn trai tử tế nhưng tôi luôn bất an

Vài năm nữa anh vẫn là người tử tế, cố gắng, nhưng không thực sự đạt đến mức tôi kỳ vọng, liệu bản thân có hối hận không?

Tôi 26 tuổi, đang yêu một người tốt. Anh 28 tuổi, tử tế, chăm sóc và quan tâm gia đình tôi, luôn cố gắng trong công việc và rất tự lập. Ở bên anh, tôi có cảm giác an toàn về mặt cảm xúc. Đồng thời, tôi cũng có một nỗi bất an mà càng ngày càng khó phớt lờ. Gia đình tôi khá giả, tôi không phải lo tài chính để sống. Khi yêu, tôi nhận ra mình mong nửa kia cũng có thể mang lại cảm giác an tâm về tương lai, không chỉ bằng tình cảm mà còn bằng vị thế, sự ổn định và năng lực tài chính. Người yêu tôi xuất thân trong gia đình có điều kiện trung bình, anh chọn tự lập.

Con đường anh đi chậm, chắc, nhưng hiện tại chưa đem lại cho tôi cảm giác "được nâng đỡ". Khi đi với gia đình, tôi quen với những trải nghiệm ổn định. Khi đi với bạn bè bằng tiền mình kiếm, tôi chấp nhận ở mức vừa phải. Nhưng khi nghĩ về người yêu, đôi lúc tôi thấy khó chịu không hẳn vì vật chất mà vì cảm giác mình đang phải đánh đổi. Điều làm tôi mâu thuẫn nhất là: tôi biết ơn và yêu sự tử tế, chăm chỉ của anh ấy, nhưng cũng nhận ra mình thiếu niềm tin vào tương lai chung.

Có những lúc tôi không chịu được cảm xúc đó và gây sự. Sau đó tôi lại hối hận vì những gì mình nói ra không phản ánh con người mình và cũng làm tổn thương người mình yêu. Tôi nhận ra mình không giận "chuyện nhỏ" mà đang lo một nỗi lo lớn hơn, lo mình có đang chọn đúng người để đi đường dài hay không. Anh nói về kế hoạch cưới trong vài năm tới. Tôi tin anh nghiêm túc. Thế nhưng tôi vẫn tự hỏi: Nếu vài năm nữa anh vẫn là người tử tế, cố gắng, nhưng không thực sự đạt đến mức tôi kỳ vọng, liệu bản thân có hối hận không?

Tôi đang yêu con người hiện tại của anh ấy hay yêu tiềm năng mà mình hy vọng anh sẽ trở thành? Tôi viết những dòng này để xin góc nhìn: Có ai từng yêu một người rất tốt nhưng vẫn thấy bất an vì tương lai không? Liệu đây là giai đoạn cần thời gian và sự đồng hành, hay là dấu hiệu của sự khác biệt giá trị sống? Làm sao để phân biệt giữa "tham lam" và "nhu cầu chính đáng" trong tình yêu? Tôi thật sự trân trọng mọi ý kiến, kể cả những ý kiến không giống suy nghĩ của mình. Cảm ơn vì đã đọc đến đây.

Ngọc Hoa