Tiêu thụ điện tại miền Bắc lập đỉnh

Miền Bắc lập đỉnh tiêu thụ điện trưa 2/6 với công suất tiêu đạt 17.400 MW vượt mức cao nhất năm 2024 do nắng nóng gay gắt.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết vào 13h15, ngày 2/6, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc do Tổng công ty quản lý (từ Hà Tĩnh trở ra, trừ Hà Nội) đã đạt mức 17.400 MW, vượt mức đỉnh cao nhất của năm 2024 (ghi nhận lúc 22h, ngày 10/8/2024, là 17.300 MW), tăng 0,578% so với năm trước.

Công nhân EVNNPC vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao tại trạm biến áp 110kV Gò Trẩu - Tuyên Quang trong điều kiện vận hành, nhằm đảm bảo an toàn thiết bị và duy trì cung cấp điện ổn định, liên tục. Ảnh: EVNNPC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/6, khu vực miền Bắc trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè. Ngày 1/6, khắp Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C như Bắc Giang (40,1 độ C), đường Láng – Hà Nội (40,2 độ C). Nắng nóng gay gắt cùng độ ẩm thấp chỉ ở mức 40% - 45% khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, đặc biệt là cho các thiết bị làm mát.

Theo đại diện EVNNPC, mức nhiệt độ ngày 2/6 tương đương 1/6 nhưng do hôm qua là ngày nghỉ nên mức tiêu thụ chủ yếu đến từ sinh hoạt và dịch vụ. Hôm nay, bước vào ngày làm việc đầu tuần, toàn bộ khối sản xuất, cơ quan công sở đồng loạt hoạt động trở lại, khiến tổng công suất tiêu thụ điện tăng đột biến.

Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2025 và theo dự báo, mùa hè năm nay sẽ còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Trong bối cảnh đó, EVNNPC nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn. Tuy nhiên, để phòng tránh nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ tại một số khu vực dân cư, đô thị, cũng như đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, EVNNPC khuyến nghị khách hàng cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các khung giờ cao điểm trưa (13h - 15h) và tối (20h - 23h). Người dân cần sử dụng điều hòa hợp lý, cài đặt ở mức nhiệt từ 27 độ C trở lên, kết hợp quạt mát và đóng kín cửa phòng để tăng hiệu quả làm mát. Đồng thời, mỗi người cũng nên hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn, tránh nguy cơ quá tải, sự cố, chập cháy trong hộ gia đình.

Hải My