Khi tôi chữa được vết thương lòng, chồng cũ lại mong hàn gắn

Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách lạ thường. Tôi 43 tuổi, có hai con ngoan ngoãn, xinh xắn. Tôi từng có một mối tình đẹp và cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trước khi cưới, chúng tôi yêu nhau những ngày còn nghèo khó. Cả hai đi làm, chắt chiu từng đồng để tổ chức một đám cưới nhỏ. Những năm đầu hôn nhân là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Công việc của cả hai thuận lợi, thu nhập ổn định, đủ để mua nhà và mua xe, thực hiện nhiều ước mơ. Hai con lần lượt chào đời trong tình yêu thương trọn vẹn. Tôi luôn chăm lo cho gia đình chu đáo.

Biến cố bắt đầu khi chồng tôi chuyển sang kinh doanh bất động sản bằng số tiền tích góp của gia đình. Công việc mới khiến anh thường xuyên tiếp khách, nhậu nhẹt. Anh về nhà trong men say, mệt mỏi và dần xa cách với tôi. Tôi phát hiện anh có quan hệ với một nữ môi giới trẻ đẹp. Anh dẫn cô ta đi ăn ở nhà hàng, rồi vào những khách sạn sang trọng. Tôi suy sụp, rồi lao vào công việc để quên đi nỗi đau nhưng hình ảnh ấy cứ ám ảnh. Có lúc tôi bỏ bê bản thân và con cái, đêm nào cũng trằn trọc. Tôi khuyên anh dừng lại vì gia đình, nhưng tình cảm của tôi dường như không còn ý nghĩa với anh nữa.

Tình cờ, tôi đọc được câu nói: "Không tiền mới chết, không chồng đời vẫn tươi như hoa" nên dần thay đổi. Tôi chăm chút lại bản thân, dẫn các con đi du lịch, tự thưởng cho mình những thứ trước đây chưa từng nghĩ đến. Dù vậy, tôi vẫn chưa thể quên. Tôi từng gặp cô gái kia. Cô ta tự tin, thao thao nói về tình yêu và tương lai với chồng tôi, khuyên tôi nên ly hôn để "mọi chuyện tốt đẹp hơn". Tôi chợt nhận ra mình phải sống cho bản thân nhiều hơn.

Tôi tìm luật sư làm đơn ly hôn. Khi biết chuyện, chồng bất ngờ xuống nước, rồi lại đe dọa, gây áp lực. Tôi không còn tình cảm, đưa ra bằng chứng, đối diện mọi việc một cách rõ ràng. Kết quả, tôi được quyền nuôi hai con, anh có trách nhiệm chu cấp và thăm nom. Chồng để lại căn nhà cũ cho mẹ con tôi. Các con đủ hiểu chuyện và luôn an ủi tôi. Sau đó, tôi quyết định thay đổi môi trường sống, chuyển đến một căn chung cư mới, thiết kế lại không gian sống, bắt đầu cuộc sống riêng của ba mẹ con. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho con, cho bản thân, đọc sách, làm những điều mình thích. Mọi người gặp lại đều bất ngờ vì tôi trẻ trung và yêu đời hơn trước. Tôi học cách trở thành một người mẹ đơn thân mạnh mẽ và hạnh phúc.

Còn chồng cũ, mỗi lần đến thăm con, không còn vẻ chỉn chu như trước. Tôi nghe nói anh đang điều trị bệnh tiểu đường và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Anh có ý muốn tìm lại gia đình đã mất, hàn gắn với tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận như thế nhưng trong lòng vẫn thương cảm và nghĩ nhiều đến anh. Tôi phải làm sao để cân bằng lại cảm xúc, mong được các bạn chia sẻ.

Thùy Vân