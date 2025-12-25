Tiểu sử vị vua không ngai thời Phục Hưng

Tác giả Mỹ kể lại cuộc đời Lorenzo de' Medici - nhà cầm quyền Florence thế kỷ 15 - cùng dấu ấn của ông trong nghệ thuật, chính trị.

Sách là công trình nghiên cứu của cây bút văn hóa Miles J.Unger về nhà cai trị Lorenzo de' Medici (1449-1492), ra mắt năm 2008. Đan xen những câu chuyện về Lorenzo, tác giả tái hiện những năm tháng huy hoàng của thành phố từng được xem là trung tâm nghệ thuật, trí tuệ và quyền lực thời Phục Hưng.

Bản Việt do dịch giả Hồ Hồng Đăng chuyển ngữ, Nhà xuất bản Hà Nội kết hợp Omega+ phát hành hồi tháng 12. Bìa sách là chân dung Lorenzo de' Medici do họa sĩ Italy - Giorgio Vasari - vẽ khoảng năm 1534, hiện trưng bày tại bảo tàng Uffizi, Florence. Ảnh: Omega+

Theo Goodreads, tác phẩm là bức chân dung sống động về Lorenzo de' Medici với cái tên được lịch sử ghi nhớ - Il Magnifico (Người vĩ đại). Ấn phẩm gồm 20 chương, theo chân Lorenzo từ thời là cậu ấm nhà Medici quyền quý đến khi trở thành "chúa tể không ngai" của Florence. Là cháu nội của Cosimi - người thừa kế của đế chế ngân hàng Medici, Lorenzo cũng giống như ông của mình khi biết cách biến lợi thế kinh tế thành quyền lực chính trị.

Sinh thời, Lorenzo de' Medici vừa là nhà bảo trợ nghệ thuật, vừa là thi sĩ nổi tiếng với tài sáng tác thơ triết lý lẫn bình dân. Bấy giờ, ông kết bạn nhiều nghệ sĩ lớn như danh họa Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli và nhà thơ Poliziano. Lorenzo cũng là người phát hiện tài năng của Michelangelo từ khi nhà điêu khắc còn nhỏ, tạo điều kiện giúp Michelangelo phát triển tay nghề.

Song song cuộc đời của một nghệ thuật gia, Lorenzo là nhà hoạt động chính trị khôn ngoan. Từ những ngày đầu kế thừa quyền lực, "ngai vàng" của ông luôn bấp bênh, tính mạng liên tục bị đe dọa khi các gia tộc đứng đầu Florence và thành bang Italy không ngừng tranh giành vị thế. Để vượt mọi sóng gió trên bàn cờ chính trị khốc liệt, ông dùng tài ngoại giao và sự khôn khéo, đôi khi kèm một số quyết định bạo lực.

Chân dung tác giả Miles J. Unger. Ảnh: Website của Miles J. Unger

Dưới thời của Lorenzo de' Medici, Florence tồn tại với hai hình ảnh đối lập. Một mặt, thành phố là trung tâm nghệ thuật lộng lẫy, nơi khai sinh kiệt tác Mùa xuân của Botticelli và chủ nghĩa hiện thực trong quyển Quân vương (1532) của nhà triết học Machiavelli. Mặt khác, Florence đầy rẫy khu nhà nghèo nàn, vang vọng những bài thuyết giảng của nhà cải cách tôn giáo Savonarola.

Đơn vị xuất bản trong nước nhận xét bằng giọng kể sinh động và tư liệu phong phú, Unger tái hiện không chỉ hình ảnh nhà cầm quyền kiêm thi sĩ, người bảo trợ nghệ thuật mà cả một thời đại rực sáng và tàn khốc của Italy.

Sandro Botticelli hoàn thành bức "Mùa xuân" (tiếng Italy là "Primavera") khoảng năm 1482. Tranh hiện được trưng bày tại Bảo tàng Uffizi. Ảnh: Artnet

Trên Amazon và Goodreads, tác phẩm lần lượt nhận 4,5/5 và 4/5 sao. Nhiều độc giả đánh giá sách dễ đọc, văn phong lôi cuốn với cách kể chuyện hấp dẫn. Một số bạn đọc cho biết ấn tượng phần nội dung về chính trị, cho thấy những biến động trên chính trường Italy trong thời Lorenzo.

Miles J. Unger từng là nhà báo chuyên mảng nghệ thuật, văn hóa của các tạp chí The Economist, New York Times. Từ năm 1996 đến 2002, tác giả là Thư ký tòa soạn của trang Art New England. Ông đã nuôi dưỡng kiến thức sâu rộng và tình yêu dành cho ngôn ngữ, văn hóa Italy trong suốt 5 năm sống tại Florence. Hiện ông sống cùng vợ và hai con gái khu vực gần Boston (Mỹ), tiếp tục công việc viết sách. Tác phẩm gần nhất của ông là A Fire in His Soul: Van Gogh, Paris, and the Making of an Artist, xuất bản hồi tháng 3.

Phương Thảo