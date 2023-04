Tiểu phẩm 'tự thiêu khi giải rubik' gây tranh cãi

Tiết mục thí sinh British's Got Talent, Anh, giải khối rubik khi cơ thể đang cháy khiến khán giả tranh cãi.

Theo Manchester Evening News, tiết mục do diễn viên đóng thế Thomas Vu (35 tuổi) thực hiện, trong tập đầu mùa 16, phát sóng trên kênh ITV của Anh, tối 16/4. Thí sinh bắt đầu bằng việc bôi lớp hỗn hợp chống cháy lên cơ thể và để người khác châm lửa đốt. Thomas giải khối rubik khi lửa vây quanh.

Tự thiêu khi giải Rubik Tiết mục British's Got Talent của Thomas Vu ở trường quay tại Anh. Video: BGT

Màn diễn khiến ban giám khảo và khán giả sửng sốt. Các MC cảnh báo người xem truyền hình tuyệt đối không bắt chước tiết mục. Sau khi giải xong khối rubik, Thomas được nhân viên trường quay dập lửa.

Anh nhận "cơn mưa" lời khen từ ban giám khảo và tràng pháo tay của những người xem trực tiếp. Alesha Dixon nhận xét tiết mục khiến cô cảm thấy như vừa chứng kiến một điều "siêu thực". Bốn giám khảo đều đồng thuận cho Thomas Vu đi tiếp vào vòng sau.

Thomas Vu giải rubik trong tình trạng toàn thân đang bùng cháy. Ảnh: BGT

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều khán giả không hài lòng việc ban tổ chức cho phát màn thi trên sóng truyền hình. Diễn viên Rachel Leskovac viết trên Twitter: "Tự thiêu không phải việc phù hợp để giải trí. Màn diễn đó chắc chắn khiến nhiều người xem khó chịu". Người dùng có tên tài khoản MaddDeb nói tiết mục không phù hợp với một show phát sóng trong khung giờ nhiều gia đình cùng xem tivi.

Britain's Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng trực thuộc thương hiệu America's Got Talent do Simon Cowell khởi xướng. Chương trình lên sóng truyền hình lần đầu năm 2007 và hiện ở mùa thứ 16. Simon Cowell, Amanda Holden, Bruno Tunioli và Alesha Dixon chấm thi năm nay. Chung kết sẽ diễn ra vào tối 4/6 với giải thưởng dành cho người thắng cuộc là 250.000 bảng (khoảng 7,3 tỷ đồng).

Phương Mai (theo Manchester Evening News)