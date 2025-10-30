'Tiểu Mbappe' vượt qua Lamine Yamal

Tiền đạo 19 tuổi của Bournemouth, Eli Junior Kroupi trở thành hiện tượng mới của bóng đá châu Âu, khi vượt qua Yamal về số bàn thắng từ mùa trước.

Sinh năm 2006 tại Lorient (Pháp), Kroupi từng được ví như báu vật của đội bóng quê hương. Ở tuổi 16, anh phá kỷ lục ra sân trẻ nhất trong lịch sử Lorient, rồi nhanh chóng trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất đội.

"Kroupi làm mọi thứ nhanh khủng khiếp, giống Mbappe", tiền vệ Tiemoue Bakayoko từng nhận xét. "Nếu cậu được bảo vệ và rèn thêm bản lĩnh, nước Pháp sẽ có một Mbappe mới".

Kroupi (số 22) mừng bàn thắng với Antoine Semenyo, trong trận Bournemouth gặp Leeds trên sân Elland Road, thành phố Leeds, Vương quốc Anh, ngày 27/9/2025. Ảnh: Reuters

Đầu năm nay, Bournemouth chi 15 triệu USD, chưa kể phụ phí, để chiêu mộ Kroupi. Dù vậy, đội bóng Anh vẫn cho anh ở lại Lorient nửa cuối mùa giải để tích lũy kinh nghiệm. Quyết định ấy đem lại kết quả vượt mong đợi. Kroupi ghi 22 bàn, kiến tạo ba bàn khác và giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất Ligue 2, giúp Lorient trở lại Ligue 1.

Mùa này, HLV Andoni Iraola thận trọng với tiền đạo 19 tuổi, chỉ tung anh vào sân tổng cộng 21 phút trong 7 trận đầu của Bournemouth. Nhưng cú sút tung lưới Leeds và chấn thương của tiền đạo Evanilson đã mở ra cơ hội thật sự cho Kroupi. Anh còn lập cú đúp trước Crystal Palace, ghi bàn vào lưới Nottingham Forest, và chiếm luôn suất đá chính.

Theo thống kê Statman Dave, Kroupi đã ghi tổng cộng 27 bàn trong 39 trận kể từ đầu mùa trước, gồm 23 bàn cho Lorient và 4 bàn cho Bournemouth. Anh là cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn nhất kể từ mùa trước, vượt trội 21 bàn của Lamine Yamal. Tính cả thành tích ở đội tuyển Tây Ban Nha, Yamal cũng mới ghi tổng cộng 25 bàn giai đoạn này, ít hơn Kroupi.

Màn trình diễn của Eli Junior Kroupi ở Lorient Màn trình diễn của Eli Junior Kroupi ở Lorient.

"Kroupi đá như đang chơi cùng bạn bè. Cảm giác bóng, khả năng chớp cơ hội và dứt điểm hai chân đều rất tốt", HLV Iraola nói trên BBC.

Cựu danh thủ Danny Murphy cũng nhận xét: "Cậu ấy đúng mẫu sát thủ cấm địa, chăm gây áp lực, chạy chỗ thông minh và cực kỳ hiệu quả khi Bournemouth tấn công".

Mùa trước, Kroupi ẵm trọn giải Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất Ligue 2. Với bốn bàn chỉ sau hai trận đá chính ở Ngoại hạng Anh mùa này, tiền đạo cao 1,79 được kỳ vọng là hiện tượng của mùa giải, nếu duy trì được phong độ.

Hoàng An (theo Marca)