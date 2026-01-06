Tiểu máu kéo dài, người đàn ông phát hiện ung thư bàng quang

TP HCMBệnh nhân 57 tuổi tiểu máu kéo dài, sụt cân nhanh, bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi chẩn đoán ung thư bàng quang và lần đầu phẫu thuật triệt căn bằng kỹ thuật mới trong ca mổ nhiều giờ.

Ngày 5/1, BS.CK2 Phan Liên Khương, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết kết quả chụp MRI cho thấy khối u bàng quang kích thước lớn, xâm lấn sâu. Nội soi bàng quang sinh thiết bướu xác định bệnh nhân mắc ung thư. Trường hợp này đặc ra nhiều thách thức do người bệnh đồng thời mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ khi gây mê và phẫu thuật.

Sau hội chẩn, êkíp quyết định cắt bàng quang tận gốc, nạo hạch chậu hai bên và chuyển lưu nước tiểu bằng kỹ thuật Bricker - phương pháp lần đầu được triển khai tại bệnh viện. Kỹ thuật này sử dụng một đoạn ruột non của chính bệnh nhân để dẫn nước tiểu ra ngoài, thay vì đưa trực tiếp niệu quản ra da như trước đây.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ, với sự hỗ trợ của dao Ligasure giúp kiểm soát chảy máu hiệu quả trong quá trình bóc tách mô và nạo hạch. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô, nước tiểu lưu thông ổn định và xuất viện sau một tuần.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CK1 Nguyễn Lương Vũ, thành viên êkíp phẫu thuật, cho biết cắt bàng quang tận gốc bao gồm bàng quang, tuyến tiền liệt và túi tinh là phương pháp điều trị triệt căn đối với ung thư bàng quang xâm lấn cơ hoặc nguy cơ cao lan rộng. So với kỹ thuật đưa hai niệu quản trực tiếp ra da, phương pháp Bricker vẫn đảm bảo mục tiêu điều trị triệt căn nhưng mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.

Ung thư bàng quang gặp nhiều hơn ở nam giới, trong đó hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu. Người làm việc trong môi trường tiếp xúc hóa chất, phẩm nhuộm, cao su hoặc kim loại cũng đối diện nhiều nguy cơ, cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động.

Lưu ý các dấu hiệu gợi ý bệnh như tiểu máu, đặc biệt là tiểu máu dai dẳng và tái phát, đi khám sớm để được thực hiện các đánh giá cần thiết. Bên cạnh đó, cần khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên để có cơ hội tầm soát và chẩn đoán bệnh ở những giai đoạn sớm, điều trị sớm, tăng khả năng điều trị triệt căn mà vẫn có thể bảo tồn bàng quang.

Lê Phương