'Tiểu Long Nữ' Trần Ngọc Liên hiếm hoi lộ diện

Minh tinh Hong Kong Trần Ngọc Liên nhận nhiều sự chú ý khi gặp gỡ bạn bè trong làng giải trí, sau nhiều năm ở ẩn.

Theo China Press ngày 11/3, diễn viên tham gia tiệc do bạn bè trong làng giải trí tổ chức. Trần Ngọc Liên và một số người sinh cùng tháng được tặng bánh kem, chúc sinh nhật, nghệ sĩ sang tuổi 66 vào ngày 25/3.

Lần hiếm hoi Trần Ngọc Liên xuất hiện ở sự kiện của giới văn nghệ sĩ Hong Kong, trong hơn 10 năm qua. Buổi tiệc còn có sự tham gia của các diễn viên như Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Mễ Tuyết.

Trần Ngọc Liên (trái) tại buổi tiệc. Ảnh: Weibo

Diễn viên để mặt mộc, mặc áo len đỏ. Trên Weibo, nhiều khán giả nhận xét Trần Ngọc Liên tóc điểm bạc song gương mặt, nước da và thần thái toát vẻ khỏe mạnh, tự nhiên.

Nghệ sĩ kín tiếng đời tư, theo Apple Daily, hàng năm bà dành vài tháng cùng nhóm bạn lái ôtô đi các vùng sâu, vùng xa ở Trung Quốc làm từ thiện. Bà trợ cấp nuôi dưỡng trẻ mồ côi, nhận nuôi một bé gái mất người thân vì động đất tại tỉnh Thanh Hải.

Ba minh tinh Hong Kong đóng Tiểu Long Nữ ngày ấy, bây giờ Trần Ngọc Liên trong "Thần điêu đại hiệp". Video: TVB

Một lần ở Tân Cương, xe chở diễn viên bị lật từ độ cao 5 m, cửa kính vỡ, Trần Ngọc Liên cùng bốn người khác may mắn không bị thương nặng. Bà từng nói: "Tôi chỉ biết dùng từ 'kỳ diệu' khi nhắc lại tai nạn đó". Diễn viên thường đeo balo nặng đựng iPad, bản đồ cùng bát, cốc, thìa, nhằm tránh sử dụng đồ nhựa một lần.

Diễn viên sống độc thân, cảm thấy tự tại. Bà cho biết không chờ đợi tình yêu cũng không nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Nghệ sĩ trải qua một cuộc hôn nhân, ly dị năm 1992. Thập niên 1980, bà hẹn hò tài tử Châu Nhuận Phát.

Tạo hình cổ trang của Trần Ngọc Liên. Ảnh: TVB

Trần Ngọc Liên thuộc nhóm minh tinh sáng giá Hong Kong thập niên 1980, lưu dấu ấn qua vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 1983 (đóng cặp Lưu Đức Hoa) - phiên bản được nhà văn Kim Dung đánh giá cao nhất về nội dung, diễn xuất của dàn sao. Trên Mingpao, Lưu Đức Hoa từng tiết lộ yêu thầm Trần Ngọc Liên vì vẻ thoát tục của bạn diễn. Bà còn từng đóng Thiên Long Bát Bộ 1982, Bốn bể là nhà, Sở hà Hán giới, Cự nhân. Sau Danh viện vọng tộc năm 2012, bà chưa ra mắt phim mới.

Như Anh (theo China Press, HK01)