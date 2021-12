'Tiểu Kyoto' ở miền nam Nhật Bản

Akizuki nằm lọt thỏm giữa vùng nông thôn Nhật, đường xá luôn vắng vẻ, nhiệt độ có xu hướng lạnh hơn 2-3 độ so với vùng thành phố. Vào ngày tôi đi, trung tâm thành phố Fukuoka là 13 độ C nhưng tới Akizuki chỉ còn 9 độ C, khá lạnh.