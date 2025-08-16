Hơn 1.200 súng tự chế bị tiêu huỷ cán nát ở Lâm Đồng

1.225 khẩu súng tự chế, 359 công cụ hỗ trợ và hàng nghìn vũ khí thô sơ, đạn... bị Công an Lâm Đồng tiêu hủy trong sáng nay.

Trong số này, súng, công cụ hỗ trợ, 2.125 vũ khí thô sơ, 97 linh kiện... được chia nhỏ cho xe lu cán nát. 4.000 viên đạn, 30 kíp nổ, 15 hộp pháo và vật liệu nổ được ngâm nước, xử lý bằng hóa chất, chôn lấp.

Số súng tự chế trước khi được tiêu hủy. Ảnh: Lê Tiến

Số vũ khí này được công an trong tỉnh thu giữ qua nhiều vụ án hoặc người dân giao nộp thông qua các cuộc vận động. Quá trình tiêu hủy được giám sát chặt chẽ bởi công an và các cơ quan chức năng liên quan.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Lực, Đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết 6 tháng đầu năm, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 910 buổi tuyên truyền, qua đó thu hồi gần 500 khẩu súng, hơn 1.700 viên đạn, 19 kíp nổ, 91 công cụ hỗ trợ, hơn 1.500 vũ khí thô sơ..

Xe lu đang cán nát các loại vũ khí thô sơ. Ảnh: Lê Tiến

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến khích người dân tiếp tục giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Lê Tiến - Trường Hà