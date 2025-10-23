Tiêu hủy hơn 600 kg ngà voi buôn lậu từ châu Phi

Chiều 23/10, Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng tổ chức tiêu hủy 615 kg ngà voi trong vụ án buôn lậu từ châu Phi về Việt Nam tại một lò đốt ở tỉnh Phú Thọ.

Số ngà voi là tang vật bị thu giữ trong vụ án buôn lậu của Hoàng Văn Hảo, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần kỹ thuật HMD, trụ sở tại xã Hoà Bình, huyện Thường cũ, TP Hà Nội.

Trước đó ngày 2-3/2/2023, Hải quan cảng Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hai container có dấu hiệu nghi vấn, thu giữ 615 kg ngà voi được trà trộn với hơn 30 tấn sừng bò châu Phi.

615 kg ngà voi bị tiêu hủy. Ảnh: ENV

Kết quả giám định cho thấy đó là ngà của loài voi có tên khoa học Loxodonta africana, thuộc Phụ lục I Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật nguy cấp.

Ngày 18/7/2024, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Hoàng Văn Hảo 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 3, Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo và giảm hình phạt cho Hào còn 8 năm 6 tháng tù.

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết trong 5 năm (2019-2023) đã ghi nhận 2.037 vụ vi phạm liên quan đến ngà voi với 4.864 vi phạm, cao hơn nhiều so với 662 vụ, 1.777 vi phạm được ghi nhận trong 5 năm trước đó (2014-2018).